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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل مذكرات زوج الحلقة 4.. طارق لطفي يترك منزله

مذكرات زوج
مذكرات زوج

بدأت الحلقة الرابعة من مسلسل مذكرات زوج للفنان طارق لطفي، بأحداث مثيرة حيث ترك بيته بعدما حاول أن يقنع زوجته بالتغيير لكنها رفضت الأمر، وتواصل مع الدكتور طه ليأخذ نصيحته في كيفية التعامل مع زوجته.

وفي مشهد آخر تشاجر خالد الصاوي مع زوج سما إبراهيم السابق بسبب الغيرة مما جعل سما إبراهيم تطلب منه الطلاق.

بدأت الحلقة الثالثة من مسلسل مذكرات زوج الذي يقوم ببطولته الفنان طارق لطفي محاولات من طارق لطفي لإصلاح حياته مع زوجته وأبنائه وبالفعل تحدث مع عائشة بن أحمد في محاولات التغيير، وحرص على ان يذهب الي ابنه في النادي من أجل مفاجأته وقضاء يوم معه.

مذكرات زوج الحلقة 3.. عائشة بن أحمد تتعجب من محاولات طارق لطفي للتغيير

إشادات كبيرة بالحلقات الأولى من مذكرات زوج

قابلت عائشة بن أحمد محاولات طارق لطفي في التغيير بالتعجب واعتقدت أن هناك شيئا حدث له نتيجة الصعق الكهربائي.

بدأت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل مذكرات زوج للنجم طارق لطفي بمحاولة الأخير إصلاح حياته مع زوجته التي تجسدها الفنانة عائشة بن أحمد ولكنها لا تعطيه الفرصة لان يفعل هذا.

مسلسل “مذكرات زوج” يعرض حصريا على شاشة “cbc” في المواعيد التالية حيث سيكون العرض الأول الساعة: 8.45 مساء، والإعادة1 الساعة: 2.45 فجرًا، والإعادة 2 الساعة: 2.45 ظهرا، كما سيتاح للجمهور مشاهدة العمل على منصة “WATCH IT”.

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