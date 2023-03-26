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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إضراب شامل.. إجراء عاجل رئيس نقابة العمال في إسرائيل بسبب إقالة جالانت

احتجاجات في إسرائيل
احتجاجات في إسرائيل - أرشيفية

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن رئيس نقابة العمال في إسرائيل سيعلن غدا الاثنين عن إضراب شامل في جميع المرافق الاقتصادية في إسرائيل.

وأضافت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن رئيس الاتحاد العمالي الإسرائيلي سيعقد جلسة خاصة غداً، وتفيد التقديرات أن السوق الإسرائيلية في طريقها إلى إضراب شامل.

وجاء ذلك بعد أن قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إقالة وزير الدفاع يوآف جالانت بسبب معارضته للإصلاحات القضائية التي تتبناها حكومته.

وقد أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب ويقطعون طريق "أيالون" أمام حركة المرور.

وأضافت وسائل إعلام إسرائيلية، أن هناك مئات المتظاهرين يحتشدون مقابل منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس بعد إقالة وزير دفاع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

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