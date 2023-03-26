الصفارة الحلقة 4 .. أحمد أمين في عالم خيالي

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل "الصفارة" العديد من الأحداث المشوقة، حيث بدأت بجلوس "شفيق" أحمد أمين، مع "وجيه" طه الدسوقي، وهو يعزف على الارج، ويحاول أمين الذهاب مع طه لكن يمنعه الحرس بسبب شهرة طه.



وتدخل الراقصة "سامية الطرابلسي" إلى المشهد، وتقول لهم انها تريد الذهاب معهم إلى الفيلا وهي لا تمانع التواجد مع شباب لا تجمعها بهم أي صلة قرابة، ويجلس شفيق مذهولاً لما يحدث حوله.

ويذهب شفيق ووجيه والراقصة، إلى الفيلا، التي تكون غريبة الشكل بها أضواء مبهجة ومن ثم يجلس شفيق على طاولة الطعام مع سمية ووجيه لتناول العشاء، ويكون هنالك فرقة موسيقية تغني له بأسماء الأكلات التي يرغب في تناولها وبمرور الاحداث يعترف وجيه لشفيق انه يريد الزواج من الراقصة.



مسلسل "الصفارة" بطولة أحمد أمين، طه دسوقي، آية سماحة، سامية الطرابلسي، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوي، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، وليد عبد الغنى، ولاء قداح، وتأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش وإخراج علاء إسماعيل.