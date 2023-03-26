نتنياهو تجاوز الخط الأحمر.. بيان مشترك للمعارضة الإسرائيلية بشأن إقالة وزير الدفاع

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن رئيس المعارضة يائير لابيد ووزير الدفاع السابق بيني جانتس أصدرا بيانا مشتركا تعقيباً على إقالة وزير الدفاع يوآف جالانت، قائلين إن نتنياهو تجاوز الخط الأحمر.

وأضاف البيان المشترك لقادة المعارضة الإسرائيلية: "ندعو نواب الليكود إلى عدم قبول منصب وزير الدفاع ومن يقبل يجلب العار لنفسه".

كان قنصل إسرائيل في نيويورك، أساف زامير، أعلن اليوم الأحد، عن تقديم استقالته اليوم بعد إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت.

ويأتي القرار بعدما قرر نتنياهو إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت بسبب اعتراض الأخير على الإصلاحات القضائية.

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن رئيس نقابة العمال في إسرائيل ستعلن غدا الاثنين عن إضراب شامل في جميع المرافق الاقتصادية بإسرائيل.

وأضافت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن رئيس الاتحاد العمالي الإسرائيلي سيعقد جلسة خاصة غداً، وتفيد التقديرات بأن السوق الإسرائيلية في طريقها إلى إضراب شامل.