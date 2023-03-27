نشرت وكالة أنباء “سي ان بي سي عربية” تقريرا عن الإفلاس، أوضحت فيه ما هو الإفلاس ومميزاته وعيوبه، وكيف يمكن إعلان الإفلاس، وذلك تحت عنوان “ما هو الإفلاس؟ وما إيجابياته وسلبياته؟”.

وبحسب التقرير، فأن الإفلاس هو إجراء قانوني يبدأ عندما يكون الشخص أو الشركة غير قادرة على سداد الديون، وهو يوفر بداية جديدة للأشخاص الذين لم يعد بإمكانهم دفع الالتزامات المستحقة عليهم.

تبدأ عملية الإفلاس بالتماس يقدمه المدين، وهو الأكثر شيوعًا أو شخص يقدمه نيابة عن الدائنين، وهو أقل شيوعًا، ثم يتم قياس وتقييم جميع أصول المدين، ويمكن استخدام الأصول لسداد جزء من الدين القائم.

من الناحية النظرية، فإن القدرة على تقديم طلب الإفلاس تعود بالنفع على الاقتصاد ككل من خلال السماح للأفراد والشركات بفرصة ثانية للحصول على الائتمان أو تقسيط سداد الدين، كما يساعد الدائنين على استعادة جزء من أموالهم ومستحقاتهم.

في الولايات المتحدة، يتم رفع قضايا الإفلاس في الولايات المتحدة عبر المحاكم الفدرالية، ويتخذ القضاء قرارات تشمل ما إذا كان المدين مؤهلاً لهيكلة ديونه وما إذا كان ينبغي إعفائه من دفعها.

ما هي أنواع ملفات الإفلاس؟

يتم تصنيف قضايا الإفلاس في الولايات المتحدة وفقًا للفصل الذي ينطبق عليه قانون الإفلاس. على سبيل المثال، الفصل 7 يتضمن تصفية الأصول، والفصل 11 يتعامل مع الشركات أو إعادة التنظيم الفردية، والفصل 13 يمهد لسداد الديون مع تعهدات بخفض الديون أو وضع خطط الدفع المحددة.

في حين أن الفصل 7 والفصل 11 والفصل 13 هي أكثر إجراءات الإفلاس شيوعًا، إلا أن هناك عدة أنواع أخرى مثلا الفصل 9 متاح للجهات البلدية المتعثرة ماليًا، بما في ذلك المدن والبلدات والقرى والمقاطعات والمناطق التعليمية.

بموجب الفصل 9، لا يتعين على البلديات تصفية الأصول لسداد ديونها ولكن يُسمح لها بدلاً من ذلك بوضع خطة لسدادها بمرور الوقت.

كان الفصل 10، الذي انتهى فعليًا في عام 1978 ، شكلاً من أشكال إفلاس الشركات الذي حل محله الفصل 11.

أما الفصل 12، فهو يوفر الإغاثة المالية لإفلاس المزارع العائلية ومصايد الأسماك. يُسمح لهم بالحفاظ على أعمالهم أثناء وضع خطة لسداد ديونهم.

تمت إضافة الفصل الخامس عشر من الإفلاس إلى القانون في عام 2005 للتعامل مع القضايا العابرة للحدود، والتي تشمل المدينين والأصول والدائنين وأطراف أخرى قد تكون في أكثر من دولة واحدة.

مزايا وعيوب الإفلاس

يمكن أن يساعد إعلان الإفلاس في إعفائك من التزامك القانوني بدفع ديونك والاحتفاظ بمنزلك أو عملك أو قدرتك على العمل اعتمادًا على نوع التماس الإفلاس الذي تقدمه.

ولكن من المحتمل أيضًا أن يؤدي ذلك إلى خفض تصنيفك الائتماني، مما يزيد من صعوبة الحصول على قرض أو رهن عقاري أو بطاقة ائتمان أو شراء منزل أو مشروع تجاري أو استئجار شقة.

وتشمل الإيجابيات السماح للمدينين بالخروج من دائرة من التخلف عن السداد، وكذلك التخلص من بعض الديون غير المؤمنة، وتجنب الأحكام القانونية.

أما السلبيات، فهي تشمل التراجع في الجدارة الائتمانية للفرد والشركة أو المؤسسة وحتى الدولة، مثلما يحدث في حالات الحكومات التي تتعثر في سداد ديونها، يتم خفض تصنيفها الائتماني، مما يؤدي إلى هروب المستثمرين منها.

بالنسبة لبعض الأشخاص أو الشركات، يعد الإفلاس هو الخيار الصحيح خاصة إذا أصبحت الديون كبيرة جدًا بحيث لا يمكن إدارتها، فقد يكون البديل هو تصفية جميع أصولك.

حينها ستضر بسمعتك الائتمانية والاستثمارية والتجارية، لكن في نفس الوقت، يعد الإفلاس قناة قانونية لتجنب سيناريو أسوأ.