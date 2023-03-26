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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الخطوط الجوية السعودية تدشن رحلاتها المباشرة إلى دار السلام بتنزانيا

صدى البلد

دشنت الخطوط السعودية الجوية صباح اليوم من مطار الملك عبدالعزيز الدولي، رحلاتها المباشرة والمنتظمة إلى دار السلام في جمهورية تنزانيا، ، بعد أيام من الإعلان عن خطة المجموعة للتشغيل إلى (25) وجهة في (3) قارات حول العالم.

وبحسب تقرير عبر وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس”، فيأتي ذلك ضمن المراحل التطبيقية لاستراتيجيتها الجديدة التي تستهدف إحدى مساراتها الوصول إلى محطاتٍ دولية جديدة لربط العالم بالمملكة وفق دراسات تسويقية وتشغيلية.

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وكانت قد غادرت أولى رحلات " السعودية " مطار دار السلام الدولي بالرقم (SV 462) إلى مدينة جدة، بحضور معالي وزير النقل في تنزانيا، مكامي منايا، والقائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين في تنزانيا، فهد الحربي، وسفير تنزانيا لدى المملكة علي جابر مواديني، ومدير الخطوط السعودية في تنزانيا، خالد الحربي، وتم توديع المسافرين.


أشار الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي أرفيد نيكولاس إلى أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين وتسهيل وصول الحجاج والمعتمرين، مبينًا أن زيادة الوجهات يواكبها تنمية غير مسبوقة لأسطول طائرات " السعودية " بما يحقق المستهدفات التشغيلية المستهدفة، إلى جانب التطوير المستمر لمنظومة الخدمات الرقمية.

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