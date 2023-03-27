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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخصين لحيازتهما مخدرات في مدينة بدر

صدى البلد

أمرت جهات التحقيق حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهما لاتهامهما بحيازة مواد مخدرة في مدينة بدر.

وكانت، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية حال استقلالهما سيارة "مستأجرة- قيادة أحدهما" بدائرة قسم شرطة بدر وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام- 2 هاتف محمول).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات البيع والهواتف لتسهيل الإتصال بعملائهما والسلاح بقصد الدفاع والسيارة لسهولة التنقل.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين..

بدر مواد مخدرة مديرية امن القاهرة مخدر الحشيش مديرية أمن القاهرة قسم شرطة بدر

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