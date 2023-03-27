رسالة نارية من إبراهيم عبدالجواد لـ لاعبي الزمالك عقب الخسارة أمام البنك الأهلي

علق الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، علي خسارة نادي الزمالك وخروجه من كأس الرابطة الأندية المحترفة علي يد البنك الأهلي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب المقاولون العرب.

وكتب إبراهيم عبد الجواد في منشور له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “بعض اللعيبة لا تصلح للمرور من امام نادي الزمالك #الزمالك_البنك_الأهلي”.

ونجح نادي البنك الأهلي في التأهل إلي دور الـ 8 بكأس الرابطة بعد الفوز على الزمالك بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس الرابطة

بدأ اللقاء بضغط هجومي من قبل لاعبي الزمالك حيث تمكن مصطفى شلبي من المرور من جهة اليسار ثم أرسل كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها سيف جعفر بلمسة من داخل منطقة الــ 6 ياردات أبعدها الحارس محمد أبو جبل بشكل رائع من يمين مرماه إلى ركنية من جهة اليسار.

وشهدت أحداث الشوط الأول توقف المباراة لعلاج سعيدو سيمبوري لاعب فريق البنك الأهلي وسط غضب واشتباك من لاعبي البنك بداعي عدم إخراج لاعبي الزمالك للكرة لعلاج اللاعب.



نجح كريم بامبو في إحراز هدف التقدم في الدقيقة 83 بعد تمريرة من محمود قاعود ارتطمت بدفاعات الزمالك ووصلت إلى كريم بامبو المتمركز منتصف منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة سكنت يمين المرمى.

ولم تمر سوي دقائق قليله حتى تمكن محمد هلال من إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 88.

وفي الدقيقة 90+1 أحرز البنك الأهلي الهدف الثالث في شباك نادي الزمالك بعد خطأ عبد الله جمعة الذي حاول إبعاد الكرة ولكنه أسكنها منتصف مرماه بالخطأ.