عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسالة نارية من إبراهيم عبدالجواد لـ لاعبي الزمالك عقب الخسارة أمام البنك الأهلي

إبراهيم عبد الجواد
إبراهيم عبد الجواد

علق الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، علي خسارة نادي الزمالك وخروجه من كأس الرابطة الأندية المحترفة علي يد البنك الأهلي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب المقاولون العرب.

 

وكتب إبراهيم عبد الجواد في منشور له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “بعض اللعيبة لا تصلح للمرور من امام نادي الزمالك #الزمالك_البنك_الأهلي”.

 

ونجح نادي البنك الأهلي في التأهل إلي دور الـ 8  بكأس الرابطة بعد الفوز على الزمالك بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم  ضمن منافسات دور الـ 16  لبطولة كأس الرابطة
بدأ اللقاء بضغط هجومي من قبل لاعبي الزمالك حيث تمكن مصطفى شلبي من المرور من جهة اليسار ثم أرسل كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها سيف جعفر بلمسة من داخل منطقة الــ 6 ياردات أبعدها الحارس محمد أبو جبل بشكل رائع من يمين مرماه إلى ركنية من جهة اليسار.

وشهدت أحداث الشوط الأول توقف المباراة  لعلاج سعيدو سيمبوري لاعب فريق البنك الأهلي وسط غضب  واشتباك من لاعبي البنك بداعي عدم إخراج لاعبي الزمالك للكرة لعلاج اللاعب.


نجح كريم بامبو في إحراز هدف التقدم في الدقيقة 83 بعد تمريرة من محمود قاعود ارتطمت بدفاعات الزمالك ووصلت إلى كريم بامبو المتمركز منتصف منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة سكنت يمين المرمى.

 

ولم تمر سوي دقائق قليله حتى تمكن محمد هلال من إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 88.

وفي الدقيقة 90+1 أحرز البنك الأهلي الهدف الثالث في شباك نادي الزمالك بعد خطأ عبد الله جمعة الذي حاول إبعاد الكرة ولكنه أسكنها منتصف مرماه بالخطأ.

إبراهيم عبد الجواد خسارة نادي الزمالك نادي الزمالك الزمالك كأس الرابطة البنك الاهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العملية فتحت.. تعاطف الجمهور مع محمد فؤاد بعد مقلب رامز جلال

الهدوء الذي يسبق العاصفة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن الطقس

أول تعليق من الأهلي علي خسارة الزمالك من البنك الأهلي

خانها مع مرات أخوه.. سوهاجية تنتقم من زوجها بطريقة سينمائية.. تفاصيل

الشلن بـ 40 ألف جنيه| ابحث عن هذه العملات.. واعرف أماكن بيعها

أخبار الأهلي| الخطيب ينهي صفقة جديدة.. ونفاد تذاكر أفريقيا.. و«كاف» يصدم الهلال

3 ظواهر جوية| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الغد.. تفاصيل

واخدة حقنة عشان تبيض لونها| فنانة شهيرة تفضح ياسمين عز

ترشيحاتنا

دار الإفتاء تحسم الجدل في صحة توقيت صلاة الفجر

الإعجاز البياني في حديث الله عن الوالدين.. فيديو

ترامب يحشد أنصاره في أول تجمع لتأييد حملته الرئاسية لانتخابات 2024

للمرة الثانية.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم المسجد الأقصى

الأوضاع تتأزم| انقسام حاد في حكومة نتنياهو بشأن قانون الإصلاحات القضائية.. تفاصيل

بالطبل والمزمار.. احتفالات أمام منزل مرتضي منصور عقب خروجه من السجن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زغاريد في منزل مرتضى منصور بعد الإفراج عنه.. شاهد

رجيم رمضان لخسارة 7 كيلو من الوزن في أسبوع

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادي في السحور يوميا؟

ظهور أجسام غامضة مشتعلة في سماء فلوريدا |شاهد

فيديو

محمد رجب عملها بلوك ولوسي قالتلها مبحبكيش.. تفاصيل حياة مي سليم الخاصة.. فيديوجراف

رد صادم من مى عمر على تعاونها مع غادة عبد الرازق

مماليك لابسين أديداس في سره الباتع وكُشك يفضح رشيد.. أخطاء المسلسلات عرض مستمر.. فيديوجراف

أسعار الذهب اليوم الأحد بعد التغيرات الأخيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: قطب الأقطاب وكهف أمن الطلاب

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. رمضان كريم

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: تفضيل رمضان عن سائر الشهور

د.احمد فخرى

أبدأ بنفسك أولًا.. العالم يتغير حولك

اﻟﻤﺰﻳﺪ