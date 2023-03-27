عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تشعر برعشة في الجفن.. إليك الأسباب والعلاج

صدى البلد

لنفضة العين أو رمشها أسباب عدة، بما في ذلك إجهاد العين ، والتعب ، وجفاف العين ، والاستهلاك المفرط للكافيين ، والجفاف إليك أبرزها وفقا لموقع .boldsky

1. رمش بقوة 

كلما شعرت أنك ترمش بشكل مفرط، أغلق عينيك بإحكام قدر الإمكان ثم افتحهما على أوسع نطاق ممكن. استمر في هذه العملية حتى تتمكن من رؤية الدموع تتدفق من عينيك. إذا شعرت بأي ألم ، فتوقف عن القيام بهذا النشاط على الفور  . 

 2. تدليك العينين 

استخدم اصبعك الأوسط لتدليك الجفن السفلي، وتأكد من تدليك الجفن الذي يومض لمدة 30 ثانية. قبل القيام بهذا التدليك ، تأكد من خلو يديك ووجهك من أي تهيج أو عدوى.

3. تمارين العين 

أغمض عينيك لمدة دقيقة كاملة. خلال هذا الوقت، اضغطي على عينيك بقوة ثم اتركيهما مفتوحتين دون فتح. كرري هذا الإجراء ثلاث مرات قبل فتح عينيك لكن لا تقلقي لأنها تساعد على إبقاء العينين رطبة حتى لا تبقى جافة.

 4. اغسل عينيك بالماء

 الماء البارد يضيق الأوعية الدموية ، بينما الماء الفاتر يوسع الأوعية الدموية. يمكن تكرار الإجراء 7-8 مرات للحصول على نتائج أفضل عن طريق فرك مكعبات الثلج على جفونك قبل رشها بالماء الدافئ.

 

تدليك العينين تدليك الجفن تمارين العين مكعبات الثلج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العملية فتحت.. تعاطف الجمهور مع محمد فؤاد بعد مقلب رامز جلال

الهدوء الذي يسبق العاصفة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن الطقس

أول تعليق من الأهلي علي خسارة الزمالك من البنك الأهلي

لو بتاكل بلح باللبن طول شهر رمضان .. هذه تكون النتيجة 

واخدة حقنة عشان تبيض لونها| فنانة شهيرة تفضح ياسمين عز

أخبار الأهلي| الخطيب ينهي صفقة جديدة.. ونفاد تذاكر أفريقيا.. و«كاف» يصدم الهلال

3 ظواهر جوية| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الغد.. تفاصيل

الهلال يُقاطع الأهلي قبل مواجهة دوري أبطال أفريقيا الحاسمة.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

سحورك عندنا.. وصفة غير تقليدية للبيض

رجيم رمضان لخسارة 7 كيلو من الوزن في أسبوع

مش هتصدق.. اشتهاء تلك الأطعمة علامة تحذير مبكرة من أعراض الخرف

بدون مضادات حيوية.. 4 طرق سريعة للتخلص من التهاب الحلق

نشرة المرأة.. بعد إثارتها الجدل على السوشيال ميديا.. صور صادمة لـ رانيا التومي.. وحسام موافي يحذر من عادة خاطئة على الإفطار تؤثر على الجهاز الهضمي

كوب من هذا المشروب يقلل مخاطر الإصابة بالسكري

علامتان حول العينين تدلان على وجود جلطة

يقلل شيخوخة الدماغ ويمنع السرطان.. فوائد لا تنتهي لـ الكركم

ترشيحاتنا

بسبب الطقس.. بيان مهم بشأن حضور طلاب الجامعات في السعودية

تعبير قرآني عجيب في سورة النساء..شرح محمد داوود

الأرصاد الجوية: إرشادات للسلامة عند القيادة في الأمطار

الشرطة الإسرائيلية تفرق المتظاهرين في تل أبيب.. فيديو

كادت تبتلعه.. لحظة نجاة عامل سفينة بأعجوبة من أمواج مرعبة| شاهد

التصريح بدفن جثمان فتاة وحجز شقيقها بمستشفى سوهاج الجامعي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معلومات مثيرة تكشفها دراسة جديدة تأثير القهوة

ماغيرتش ملاية السرير طول حياتها.. إنجليزية تثير صدمة العالم

زغاريد في منزل مرتضى منصور بعد الإفراج عنه.. شاهد

رجيم رمضان لخسارة 7 كيلو من الوزن في أسبوع

فيديو

رسالة تحذير من أشهر عالم زلازل في تركيا .. ومطالب بنقل سكان إسطنبول فورًا «فيديوجراف»

محمد رجب عملها بلوك ولوسي قالتلها مبحبكيش.. تفاصيل حياة مي سليم الخاصة.. فيديوجراف

رد صادم من مى عمر على تعاونها مع غادة عبد الرازق

مماليك لابسين أديداس في سره الباتع وكُشك يفضح رشيد.. أخطاء المسلسلات عرض مستمر.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: قطب الأقطاب وكهف أمن الطلاب

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. رمضان كريم

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: تفضيل رمضان عن سائر الشهور

د.احمد فخرى

أبدأ بنفسك أولًا.. العالم يتغير حولك

اﻟﻤﺰﻳﺪ