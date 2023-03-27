تشعر برعشة في الجفن.. إليك الأسباب والعلاج

لنفضة العين أو رمشها أسباب عدة، بما في ذلك إجهاد العين ، والتعب ، وجفاف العين ، والاستهلاك المفرط للكافيين ، والجفاف إليك أبرزها وفقا لموقع .boldsky

1. رمش بقوة

كلما شعرت أنك ترمش بشكل مفرط، أغلق عينيك بإحكام قدر الإمكان ثم افتحهما على أوسع نطاق ممكن. استمر في هذه العملية حتى تتمكن من رؤية الدموع تتدفق من عينيك. إذا شعرت بأي ألم ، فتوقف عن القيام بهذا النشاط على الفور .

2. تدليك العينين

استخدم اصبعك الأوسط لتدليك الجفن السفلي، وتأكد من تدليك الجفن الذي يومض لمدة 30 ثانية. قبل القيام بهذا التدليك ، تأكد من خلو يديك ووجهك من أي تهيج أو عدوى.

3. تمارين العين

أغمض عينيك لمدة دقيقة كاملة. خلال هذا الوقت، اضغطي على عينيك بقوة ثم اتركيهما مفتوحتين دون فتح. كرري هذا الإجراء ثلاث مرات قبل فتح عينيك لكن لا تقلقي لأنها تساعد على إبقاء العينين رطبة حتى لا تبقى جافة.

4. اغسل عينيك بالماء

الماء البارد يضيق الأوعية الدموية ، بينما الماء الفاتر يوسع الأوعية الدموية. يمكن تكرار الإجراء 7-8 مرات للحصول على نتائج أفضل عن طريق فرك مكعبات الثلج على جفونك قبل رشها بالماء الدافئ.