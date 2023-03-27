برلماني: انطلاق الحوار الوطني مايو المقبل خارطة طريق للحياة السياسية والجمهورية الجديدة

اشاد النائب احمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، بالبيان الصادر من مجلس امناء الحوار الوطني والذي يتضمن اعلان البدء رسمياً في الحوار الوطني مايو المقبل، مؤكدا أن بيان مجلس الأمناء بمثابة خارطة طريق لمستقبل الحياة السياسية والجمهورية الجديدة في مصر.

وأوضح محسن في تصريح صحفي له اليوم، أن الحوار الوطني سيتم من خلال اطر ومفاهيم واجراءات تضمن نزاهة الحوار وما يتم طرحه بشأن وضع منظومة سليمة، فضلا عن العمل على تنفيذ ما تم طرحه خلال الجلسات السابقة ومناقشة ملفات وقضايا الحوار الوطني مع مختلف القوى السياسية والوطنية.

وأكد نائب الشيوخ، جميع التحركات السابقة والمنظمة للحوار الوطني ستضمن الخروج بتوصيات ونتائج ترضي كافة الاطراف ويتم ترجمتها الي قرارات تغير كثير من المفاهيم المغلوطة في المشهد العام وتساهم بشكل كبير في حل العديد من المشكلات والأزمات التي تم طرحها على مائدة لجان الحوار الوطني خلال الفترة السابقة.

وأشار النائب احمد محسن، إلى أن كافة مؤسسات الدولة والقيادة السياسية حريصة كل الحرص علي توفير المناخ المناسب والبيئة الصحية التي تساعد علي نجاح تجربة الحوار الوطني، التجربة التي تتوافر فيها كافة معايير النجاح خاصة وان المصلحة العامة هي المعيار الحاكم لجميع اطراف الحوار مهما اختلفت توجهاتهم وانتماءاتهم الحزبية.