القدر يحقق أمنية معتمرة مصرية| تمنت الوفاة والدفن في مكة المكرمة.. فيديو

أفاد تقرير لقناة “العربية”، أن حالة حزن كبيرة سيطرت علي أهالي قرية صفط جدام التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية بعد وفاة المعتمرة المسنة “أمنية الحانوتي” صاحبة الـ 75 عامًا في الطائرة قبل لحظات من وصولها لمكة المكرمة لأداء عمرة شهر رمضان.



وأضاف التقرير، أن نجل شقيق المعتمرة أمنية الدكتور أحمد فاروق قال إنها أدت أكثر من 3 عمرات وتمنت في كل مرة تسافر فيها إلي بيت الله الحرام ان تتوفي وتدفن هناك في تلك الأرض المباركة، وفي هذه المرة أثناء سفرها ودعت الجميع وتمنت نفس الأمنية.

وأكد التقرير، أن المسافرين معها قالوا إن المعتمرة رفعت السبابة لنطق الشهادة وكانت صائمة ورفضت الإفطار رغم كثرة الإلحاح عليها.



