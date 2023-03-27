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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كأنهم بنيان مرصوص.. لحظات إيمانية من صلاة الفجر بالحرم المكي| فيديو

الحرم المكي
الحرم المكي

نشرت فضائية "الإخبارية" السعودية، اليوم الإثنين، شريط فيديو لصلاة الفجر لخامس أيام شهر رمضان المبارك من الحرم المكي.

 

ومن ناحية أخرى، شددت وزارة الحج والعمرة السعودية على أنه يحق لكل شخص أداء العمرة في شهر رمضان المبارك مرة واحدة فقط، ولا يُسمح بتكرارها، وذلك لإعطاء فرصة للجميع لأداء العمرة.

 

بحسب وسائل إعلام قالت الوزارة إن الاكتفاء بأداء عمرة واحدة في رمضان يسهم بشكل كبير في إتاحة الفرصة للآخرين لأداء مناسكهم بطمأنينة ويسر.

 

وأكدت الوزارة أن إصدار التصريح من تطبيق «نسك» ضروري لأداء العمرة، مع وجوب التقيد بالوقت المحدد، مشيرة إلى أنه لا توجد خاصية للتعديل على مواعيد العمرة ولكن يمكن إلغاء الموعد من خلال تطبيق «نسك» قبل دخول وقت التصريح وإصدار تصريح جديد، وفقا لصحيفة عكاظ.

 

وأوضحت أنه يتم تحديث المواعيد بصورة دورية، وفي حال عدم العثور على موعد للحجز فيمكن إعادة البحث في وقت لاحق.

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