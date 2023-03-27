من داخل الطائرة.. لاعبو منتخب مصر في سيلفي خلال رحلتهم إلى مالاوي

نشر أحمد عبد القادر، لاعب منتخب مصر، صورة سيلفي مع بعثة المنتخب، عبر خاصية “الإستوري” بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهر عبد القادر في الصورة من داخل الطائرة، خلال رحلة المنتخب إلي مالاوي، برفقه لاعبي منتخب مصر، وعلق علي الصورة كاتبًا: “إلي مالاوي”.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين مصر ومالاوي في الثالثة عصر الثلاثاء المقبل وسيتم إذاعتها بشكل حصري عبر قنوات بي إن سبورت المشفرة .

واستقر روي فيتوريا مدرب منتخب مصر على خوض مباراة مالاوي بنفس تشكيل المباراة الأولى خاصة بعد ظهور الفريق بشكل مميز متحفظا على إجراء تعديلات في التشكيل .

وكان المنتخب الوطني حقق الفوز على نظيره مالاوي بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الاول الجمعة على استاد الدفاع الجوي بالجولة الثالثة من منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار.