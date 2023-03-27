لقاء مرتقب بين وزير الخارجية السعودي و نظيره الإيراني في رمضان

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، اليوم الإثنين، اتصالاً هاتفياً، من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية.



وجرى خلال الاتصال مناقشة عدد من الموضوعات المشتركة في ضوء الاتفاق الثلاثي الذي تم التوقيع عليه في جمهورية الصين الشعبية.

و اتفق الوزيران على عقد لقاء ثنائي بينهما خلال شهر رمضان الحالي.

واعتبر محللون أن الاتفاق السعودي الإيراني، الذي جرى بوساطة صينية، يساعد على تهدئة الأمور في المنطقة، وفق ما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط.

قال المحللون، إن الضمانة الصينية ستكون النقطة الجوهرية في جدية طهران بتنفيذ التزاماتها من عدمها.

وذكروا، أن الملف اليمني سيكون الاختبار الحقيقي الأول لهذه الاتفاقية، ففي حال شهد تحسناً خلال الشهرين القادمين، ستتوالى خطوات في ملفات إقليمية أخرى أكثر تعقيداً.