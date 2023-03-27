عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كيف أقنعت مستريحة سوهاج ضحاياها من البسطاء باستثمار أموالهم؟.. القصة الكاملة

القبض على مستريحة
القبض على مستريحة سوهاج

لعبة السيدة بأحلام البسطاء والفقراء فاخذت توهمهم بالتجارة والمكسب السريعة الذي يعود عليهم من خلال استثمار اموالهم وتحويشة عمرهم معها في تجارة المفروشات ولكنها استولت علي اموالهم ولم تف بوعودها.

تفاصيل الواقعة

أوهمت سيدة أربعينية ، في محافظة سوهاج ، جيرانها والمحيطين بها باستثمار اموالهم وقامت بالاستيلاء على مبالغ مالية بلغت جملتها 825 ألف جنيه، بزعم توظيفها في مجال تجارة المفروشات وتجهيز العرائس وقاعات الأفراح، مقابل أرباح شهرية إلا أنها لم تفٍ بوعدها، دائرة قسم شرطة أول سوهاج.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول، يفيد بورد محضرًا بمعرفة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد يتضمن بلاغ المدعو "ماجد ث ك ط- 44 عامًا- ترزي- ويقيم دائرة قسم ثانٍ سوهاج- و3 أخرين يقيمون دائرة المحافظة"،  بتضررهم من المدعوة "هناء ظ ع م- 41 عامًا- حاصلة على معهد فني صناعي- وتقيم دائرة قسم شرطة ثانٍ سوهاج"؛ لاستيلاءها على مبالغ مالية بلغت جملتها 825  ألف جنيه، بزعم توظيفها في مجال تجارة المفروشات، وتجهيز العرائس وقاعات الأفراح، مقابل أرباح شهرية إلا أنها لم تفٍ بوعدها أو رد أصول تلك المبالغ.

اثبات صحة الواقعة

وعقب إثبات التحريات صحة المعلومات الواردة، وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهمة وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة على النحو المُشار إليه، وتعهدت برد المبالغ المالية إلى أصحابها.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بحبسها علي ذمة التحقيقات.

مستريحة سوهاج القصة الكاملة تفاصيل الواقعة محافظة سوهاج تجهيز العرائس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم بيراميدز يوقع رسمياً للأهلي والإعلان قريباً

17 ألف جنيه مرة واحدة| مفاجأة بأسعار الحديد والأسمنت الآن خامس أيام رمضان

الفراخ بـ 60 جنيها والبانيه رخص 40|مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض

وفاة نجل بلوجر شهيرة يثير ضجة على السوشيال ميديا| تفاصيل

560 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن خامس يوم رمضان

كيد النساء| سوهاجية تسجل خيانة زوجها مع "سلفتها" بحيلة صادمة.. وتتزوج أخيه

وفاة ابن بلوجر شهيرة بعد تعرضه لحادث.. والمتابعون: "الحسد أدخله القبر"

تراجع الدولار.. مفاجأة سارة تنتظر الجنيه بعد إفلاس أشهر بنوك أمريكا

موضوعات متعلقة

مصرف ري يخطف روح تلميذ في سوهاج.. تفاصيل

ترشيحاتنا

مفاجأة.. ثنائي الأهلي خارج حسابات كولر أمام الهلال السوداني

عقوبات على لاعبي الزمالك عقب الخروج من كأس الرابطة

التضامن أمام مجلس الشيوخ: لدينا 10.7 مليون معاق على مستوى الجمهورية

طارق الملا: شركات البترول فى مقدمة القطاعات الجاذبة بالبورصة المصرية

رئيس مجلس الشيوخ يحيل ملف مشكلات قادرون باختلاف للجان المختصة

تحويشة 5 شهور.. أطفال يتبرعون بمدخرات حصالاتهم بمبلغ 11 ألف جنيه لمساعدة المحتاجين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة بريطانية: رؤية الأغنام تقلل التوتر وتسعد الطلاب والموظفين بالمدن

الملكة رانيا تستعرض أناقتها بإطلالة رمضانية لافتة| شاهد

كامل العدد يتصدر والهرشة والمداح يلاحقونه.. تعرف على نسب مشاهدة الأعمال

حدث نادر.. 5 كواكب مرئية للعين في السماء خلال ساعات.. تفاصيل

فيديو

ارتفاع الحرارة.. تغير مفاجئ في حالة الطقس خلال الأيام القادمة

تراجع حذر في أسعار الذهب اليوم الاثنين .. واستقرار الدولار

وزير الرياضة يحسم الجدل بشأن عودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك بعد خروجه من السجن «فيديوجراف»

رسالة تحذير من أشهر عالم زلازل في تركيا .. ومطالب بنقل سكان إسطنبول فورًا «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: قطب الأقطاب وكهف أمن الطلاب

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. رمضان كريم

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: تفضيل رمضان عن سائر الشهور

د.احمد فخرى

أبدأ بنفسك أولًا.. العالم يتغير حولك

اﻟﻤﺰﻳﺪ