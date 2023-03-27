كيف أقنعت مستريحة سوهاج ضحاياها من البسطاء باستثمار أموالهم؟.. القصة الكاملة

لعبة السيدة بأحلام البسطاء والفقراء فاخذت توهمهم بالتجارة والمكسب السريعة الذي يعود عليهم من خلال استثمار اموالهم وتحويشة عمرهم معها في تجارة المفروشات ولكنها استولت علي اموالهم ولم تف بوعودها.

تفاصيل الواقعة

أوهمت سيدة أربعينية ، في محافظة سوهاج ، جيرانها والمحيطين بها باستثمار اموالهم وقامت بالاستيلاء على مبالغ مالية بلغت جملتها 825 ألف جنيه، بزعم توظيفها في مجال تجارة المفروشات وتجهيز العرائس وقاعات الأفراح، مقابل أرباح شهرية إلا أنها لم تفٍ بوعدها، دائرة قسم شرطة أول سوهاج.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول، يفيد بورد محضرًا بمعرفة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد يتضمن بلاغ المدعو "ماجد ث ك ط- 44 عامًا- ترزي- ويقيم دائرة قسم ثانٍ سوهاج- و3 أخرين يقيمون دائرة المحافظة"، بتضررهم من المدعوة "هناء ظ ع م- 41 عامًا- حاصلة على معهد فني صناعي- وتقيم دائرة قسم شرطة ثانٍ سوهاج"؛ لاستيلاءها على مبالغ مالية بلغت جملتها 825 ألف جنيه، بزعم توظيفها في مجال تجارة المفروشات، وتجهيز العرائس وقاعات الأفراح، مقابل أرباح شهرية إلا أنها لم تفٍ بوعدها أو رد أصول تلك المبالغ.

اثبات صحة الواقعة

وعقب إثبات التحريات صحة المعلومات الواردة، وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهمة وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة على النحو المُشار إليه، وتعهدت برد المبالغ المالية إلى أصحابها.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بحبسها علي ذمة التحقيقات.