مجلس التعاون: العلاقات اللبنانية الخليجية مهمة للمصالح المشتركة

التقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي اليوم في مقر الأمانة العامة بالرياض، سفير جمهورية لبنان لدى المملكة العربية السعودية الدكتور فوزي كبارة .

وخلال اللقاء أكد الأمين العام لمجلس التعاون أهمية توطيد العلاقات الخليجية - اللبنانية، بما يسهم في خدمة المصالح المشتركة، كما تم استعراض العلاقات بين مجلس التعاون ولبنان، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، تأكيداً لما جاء في بيان المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ 43 (ديسمبر 2022م)، بشأن وقوف مجلس التعاون مع الشعب اللبناني الشقيق ودعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره.

كما تم متابعة آخر التطورات والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق.