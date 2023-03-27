الإصابة تحرم محمد عبد الشافي من المشاركة في مباراة المريخ السوداني

كشف مصدر مطلع داخل الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن موقف محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للأبيض من اللحاق بمباراة المريخ السوداني المقبلة في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأكد المصدر أن هناك صعوبة في لحاق عبد الشافي بالمباراة المقبلة بسبب عدم تماثله للشفاء من الإصابة التي يعاني منها بكدمة في الكاحل وتسببت في غيابه عن الفريق الفترة الماضية.

وأكد المصدر أن اللاعب يخضع لبرنامج تأهيلي مكثف في الفترة الحالية لتجهيزه للمشاركة في التدريبات في أقرب وقت ممكن.

وكان الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة أحمد عبد المقصود منح اللاعبين راحة اليوم الاثنين من التدريبات الجماعية عقب الخسارة من البنك الأهلي في بطولة كأس الرابطة.