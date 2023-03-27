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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قوات الصاعقة تستقبل عدد من طلبة الجامعات وتكرم مجموعة من أسر الشهداء

قوات الصاعقة تستقبل
قوات الصاعقة تستقبل عدد من طلبة الجامعات وتكرم أسر الشهداء

إستقبلت قيادة قوات الصاعقة زيارة لعدد من طلبة وأعضاء هيئة تدريس جامعات "القاهرة - عين شمس - الأزهر - المنوفية – المنصورة"، كما كرمت قوات الصاعقة خلال الزيارة مجموعة من أسر شهداء عمليات مكافحة الإرهاب بسيناء ، وذلك فى إطار الرعاية التى توليها القوات المسلحة لأسر وأبناء الشهداء الذين ضحوا بالغالى والنفيس من أجل حماية الوطن وصون مقدساته.

قائد قوات الصاعقة

بدأت الفعاليات بكلمة اللواء أح محمـد أبوالفتوح جاب الله قائد قوات الصاعقة رحب خلالها بالحضور ، مشيراً إلى أن القوات المسلحة تفخر دوماً بأبنائها المخلصين الذين ضحوا بأرواحهم فداءً لأوطانهم ، مؤكداً أن هذه الزيارة تأتى تجسيداً لتلاحم شباب شعب مصر العظيم مع قواته المسلحة.

قوات الصاعقة

تلى ذلك عرض فيلماً تسجيلياً عن نشأة وتطور قوات الصاعقة على مر التاريخ ، ومتابعة عدد من الأنشطة التدريبية التى ينفذها أبطال الصاعقة بشكل يومى ، وإستعراض عدد من أحدث الأسلحة والمعدات المتطورة المستخدمة داخل قوات الصاعقة.

وأعرب الوفد عن فخرهم وإعتزازهم بالمستوى الراقى الذى وصل إليه أبطال الصاعقة مشيدين بما يبذلونه من جهود وتضحيات للحفاظ على أمن الوطن وسلامة أراضيه ، وأُختتمت الفعاليات بإلتقاط الصور التذكارية.

قوات الصاعقة تستقبل عدد من طلبة الجامعات وتكرم مجموعة من أسر الشهداء
قوات الصاعقة تستقبل عدد من طلبة الجامعات وتكرم مجموعة من أسر الشهداء
قوات الصاعقة تستقبل عدد من طلبة الجامعات وتكرم مجموعة من أسر الشهداء
قوات الصاعقة تستقبل عدد من طلبة الجامعات وتكرم مجموعة من أسر الشهداء
قوات الصاعقة تستقبل عدد من طلبة الجامعات وتكرم مجموعة من أسر الشهداء
قوات الصاعقة تستقبل عدد من طلبة الجامعات وتكرم مجموعة من أسر الشهداء
قوات الصاعقة سيناء القوات المسلحة مكافحة الارهاب الشهداء

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