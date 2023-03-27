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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

جبروت إمرأة.. أمريكية تقتل زوجها في بث مباشر عبر فيسبوك|فما القصة؟

المتهمة بقتل زوجها
المتهمة بقتل زوجها في بث مباشر

في حادث يصعب تقبله، أقدمت زوجة على قتل شريك حياتها، أثناء بث مباشر عبر فيسبوك، بعد نشوب مشادة كلامية فيما بينهما انتهى بإطلاق الزوجة النار على زوجها لتنهي حياته على الفور.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، اعتقل ضباك من قسم شرطة مقاطعة لوند الزوجة القاتلة، بعد تلقي بلاغ عن وجود مشاجرة عارمة بأحد المنازل في ولاية مسيسيبي الأمريكية.

قتلته خلال بث مباشر

وفور وصول الشرطة إلى مكان الواقعة، وأجدوا الزوج الضحية متوفي أثر عيار ناري واحد، أطلقته زوجته عليه.

وأوضحت شرطة والية الامريكية، أن زوجان دخلا في مشاجرة عنيفة، اثناء قيمهما ببث مباشر عبر صفحتهما بالفيسبوك.

المتهمة بقتل زوجها في بث مباشر

وانتهى هذا الجدل بإطلاق الزوجة رصاصة من مسدس عيار 9 ملي، لتقتل زوجها في الحال أمام متابعي البث المباشر .

وفور ورود البلاغ اتجهت الشرطة إلى منزل الجانية والمجني عليه، ليتم ضبط السلاح المستخدم في الجريمة كدليل مادي يثبت الجريمة على الزوجة، ليتم اعتقالها بعد ذلك واحتجازها بأحد سجون الولاية الأمريكية، حيث يتم التحقيق معها حول الجريمة المروعة  ودوافعها. 

بث مباشر فيسبوك زوجة جريمة قتل

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