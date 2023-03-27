النائبة عفاف زهران تشيد بإعلان موعد بدء جلسات الحوار الوطني

ثمنت النائبة عفاف زهران، عضو مجلس النواب، قرار مجلس أمناء الحوار الوطني، بإعلان موعد بدء الحوار في 3 مايو المقبل، معربة عن تطلعاتها بأن تخرج هذه الجلسات بنتائج قادرة على مواجهة التحديات التي نواجهها، وتقديم حلول تضع رؤية متكاملة وواضحة.

وأشادت "زهران"، في تصريحات لها، باقتراح مجلس أمناء الحوار الوطني بتعديل المادة 34 لقانون الهيئة الوطنية للانتخابات لرئيس الجمهورية ليقدمه للبرلمان، مشيرة إلى أنه تعديل هام جدا من حيث المضمون وكذلك توقيت عرضه، خاصة وأن البلاد تستعد خلال عام من الآن لإجراء الانتخابات الرئاسية 2024.

ونوهت بأن أهمية التعديل تأتي كونه يؤكد على أهمية الدور المستقل الذي تلعبه السلطة القضائية في النظام السياسي المصري، فالمادة 34 المقترح تعديلها تنص على أن يكون الاشراف القضائي على الانتخابات والاستفتاءات خلال 10 سنوات فقط من 2014 وتنتهي في 2024.

وأضافت: "بالتالي فإن الاقتراح المقدم بتعديل المادة لاستمرار إشراف الجهات والهيئات القضائية على الانتخابات والاستفتاءات دون غيرها ودون وضع مدة لذلك هو أمر في غاية الأهمية لما لهذه السلطة من دور مستقل ونزيه أمام الشعب المصري، كما أنه يعطي نوع من الأريحية لدى جميع أطراف العملية السياسية".