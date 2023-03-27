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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزيرة التخطيط: مصر تسعى لتقليل الفجوة بين تخصصات الخريجين وسوق العمل

احتفالية اطلاق 5
احتفالية اطلاق 5 مدارس دولية جديدة للتكنولوجيا التطبيقية

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن فكرة وجود فجوة بين خريجي التعليم وسوق العمل تمثل أزمة .

وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال احتفالية إطلاق 5 مدارس دولية جديدة  للتكنولوجيا التطبيقية، إنه لأول مرة تكون هناك خطوات فعلية جادة لتقليل هذه الفجوة من خلال خطة الإصلاحات التي وضعتها الدولة للتعليم المصري كله بما فيه التعليم الفني.

وأعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، أن هناك تعاونا مع وزارة التعليم العالي لتحسين مستوى الخريجين من خلال إضافة التخصصات التي يحتاجها سوق العمل مثل تخصصات الدراسات البينية والتخطيط الإقليمي.

جدير بالذكر أن هذه التصريحات ، جاءت على هامش احتفالية  توقيع خمس اتفاقيات تفاهم جديدة بين وزارة التربية والتعليم  ومشروع قوى عاملة مصر المموّل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وشركات القطاع الخاص ، لإنشاء خمس مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية في أربع محافظات: القليوبية، المنوفية، قنا، والجيزة.

احتفالية اطلاق 5 مدارس دولية جديدة للتكنولوجيا التطبيقية
احتفالية اطلاق 5 مدارس دولية جديدة للتكنولوجيا التطبيقية
احتفالية اطلاق 5 مدارس دولية جديدة للتكنولوجيا التطبيقية
احتفالية اطلاق 5 مدارس دولية جديدة للتكنولوجيا التطبيقية
احتفالية اطلاق 5 مدارس دولية جديدة للتكنولوجيا التطبيقية
احتفالية اطلاق 5 مدارس دولية جديدة للتكنولوجيا التطبيقية
احتفالية اطلاق 5 مدارس دولية جديدة للتكنولوجيا التطبيقية
احتفالية اطلاق 5 مدارس دولية جديدة للتكنولوجيا التطبيقية
احتفالية اطلاق 5 مدارس دولية جديدة للتكنولوجيا التطبيقية
احتفالية اطلاق 5 مدارس دولية جديدة للتكنولوجيا التطبيقية
احتفالية اطلاق 5 مدارس دولية جديدة للتكنولوجيا التطبيقية
احتفالية اطلاق 5 مدارس دولية جديدة للتكنولوجيا التطبيقية
احتفالية اطلاق 5 مدارس دولية جديدة للتكنولوجيا التطبيقية
احتفالية اطلاق 5 مدارس دولية جديدة للتكنولوجيا التطبيقية
احتفالية اطلاق 5 مدارس دولية جديدة للتكنولوجيا التطبيقية
احتفالية اطلاق 5 مدارس دولية جديدة للتكنولوجيا التطبيقية
احتفالية اطلاق 5 مدارس دولية جديدة للتكنولوجيا التطبيقية
احتفالية اطلاق 5 مدارس دولية جديدة للتكنولوجيا التطبيقية
احتفالية اطلاق 5 مدارس دولية جديدة للتكنولوجيا التطبيقية
احتفالية اطلاق 5 مدارس دولية جديدة للتكنولوجيا التطبيقية
احتفالية اطلاق 5 مدارس دولية جديدة للتكنولوجيا التطبيقية
احتفالية اطلاق 5 مدارس دولية جديدة للتكنولوجيا التطبيقية
احتفالية اطلاق 5 مدارس دولية جديدة للتكنولوجيا التطبيقية
احتفالية اطلاق 5 مدارس دولية جديدة للتكنولوجيا التطبيقية
احتفالية اطلاق 5 مدارس دولية جديدة للتكنولوجيا التطبيقية
احتفالية اطلاق 5 مدارس دولية جديدة للتكنولوجيا التطبيقية
احتفالية اطلاق 5 مدارس دولية جديدة للتكنولوجيا التطبيقية
احتفالية اطلاق 5 مدارس دولية جديدة للتكنولوجيا التطبيقية
احتفالية اطلاق 5 مدارس دولية جديدة للتكنولوجيا التطبيقية
احتفالية اطلاق 5 مدارس دولية جديدة للتكنولوجيا التطبيقية
احتفالية اطلاق 5 مدارس دولية جديدة للتكنولوجيا التطبيقية
احتفالية اطلاق 5 مدارس دولية جديدة للتكنولوجيا التطبيقية

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