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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

لحظة دخول الطلاب الوافدين للإفطار في الجامع الأزهر.. صور

الإفطار الجماعي في
الإفطار الجماعي في الجامع الأزهر

شارك مجموعة من الطلاب الوافدين في تجهيزات الإفطار الجماعي بالجامع الأزهر، ضمن مبادرة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر لإفطار الطلاب الوافدين يوميا طوال شهر رمضان المبارك.

 

وأعرب الطلاب عن سعادتهم بمشاركتهم في هذه المبادرة الطيبة التي تجمع الطلاب من أكثر من ١٠٠ دولة، وأن هذا دليل واضح جلي للعالم كله أن الأزهر يعمل على ترسيخ قيم المحبة والتعايش المشترك وتقبل الآخر، كما أن مشهد الإفطار يذكرهم بمشهد تجمع الناس في موسم الحج، حيث يجتمع البشر من كل جنسيات العالم في مكان واحد يعبدون الله ولا يحملون إلا الحب والمودة لبعضهم.


وأعلن الجامع الأزهر خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتتضمن: (260 مقرأة- 52 ملتقى بعد الظهر- 26 ملتقى بعد العصر- صلاة التراويح بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث الإسلامية 20 ركعة يوميا بالقراءات العشر- 30 درسًا مع التراويح- صلاة التهجد بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث في العشر الأواخر- تنظيم 6 احتفالات متعلقة بمناسبات الشهر الكريم- 4000 وجبة إفطار يوميًّا للطلاب الوافدين).

الإفطار الجماعي في الجامع الأزهر
الإفطار الجماعي في الجامع الأزهر
الإفطار الجماعي في الجامع الأزهر
الإفطار الجماعي في الجامع الأزهر
الإفطار الجماعي في الجامع الأزهر
الإفطار الجماعي في الجامع الأزهر
الإفطار الجماعي في الجامع الأزهر
الإفطار الجماعي في الجامع الأزهر
الإفطار الجماعي في الجامع الأزهر
الإفطار الجماعي في الجامع الأزهر
الإفطار الجماعي في الجامع الأزهر
الإفطار الجماعي في الجامع الأزهر
الإفطار الجماعي في الجامع الأزهر
الإفطار الجماعي في الجامع الأزهر
الإفطار الجماعي في الجامع الأزهر
الإفطار الجماعي في الجامع الأزهر
الإفطار الجماعي في الجامع الأزهر
الإفطار الجماعي في الجامع الأزهر
الإفطار الجماعي في الجامع الأزهر
الإفطار الجماعي في الجامع الأزهر
الإفطار الجماعي في الجامع الأزهر
الإفطار الجماعي في الجامع الأزهر
الإفطار الجماعي في الجامع الأزهر
الإفطار الجماعي في الجامع الأزهر
الإفطار الجماعي في الجامع الأزهر
الإفطار الجماعي في الجامع الأزهر
الطلاب الوافدين الإفطار الجماعى الجامع الازهر شيخ الأزهر شهر رمضان

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