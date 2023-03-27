حسن شاكوش يقبّل رأس زوجته على الهواء في العرّافة

قال حسن شاكوش مغني المهرجانات، إنه تواصل مع شخص على فيسبوك وعرف أنه سيدة لديها مزرعة كلاب في مصر وخارجها، واشترى كلبا منها وأهداه لزوجته ريم طارق.



وأضاف حسن شاكوش، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، على قناة المحور: "بالنسبة للتجمع، كان في عروسة، وكنت هرتبط بها بس محصلش نصيب، قبل ما أتقدم لمراتي خالص، ومكنش في الحسبان إني هتزوج من ريم، ولم يحدث نصيب".

شيخ العرافين



وهنا أعلنت زوجة حسن شاكوش، أنها صدقته، وقبّل حسن شاكوش رأسها وانتهى سوء التفاهم بينهما، الذي أحدثه شيخ العرافين بعدما زعم بأنه متزوج من سيدة أخرى، هي التي اشترت له الكلب الذي أهداه لريم طارق زوجته الجديدة.



ويعد برنامج «العرافة»، امتدادا لبرامج بسمة وهبة الرمضانية، والتي تعتمد على كشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، ما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للضيوف.

