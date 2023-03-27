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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو: هناك أقلية متطرفة مستعدة لتمزيق إسرائيل

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

أعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو مساء اليوم الإثنين، أنه قرر تعليق تشريع الثورة القانونية حتى الجلسة القادمة للكنيست.

وقال نتنياهو في بيان "من منطلق المسؤولية الوطنية والرغبة في منع حدوث انشقاق، قررت تعليق القراءة الثانية والثالثة وتعليق القانون - وإعطاء الوقت للحديث عن التشريع في الجلسة المقبلة للكنيست".

وطالب نتنياهو قادة الجيش بمحاربة ظاهرة الرفض. وقال "هناك أقلية متطرفة مستعدة لتمزيق بلدنا. إنها تستخدم العنف وتشعل الحرائق وتهدد بإلحاق الأذى بالمسؤولين المنتخبين وتحرض على حرب بين الأشقاء".

وقال"لا يمكن لدولة إسرائيل أن توجد بدون جيش. فالإحجام من جانب واحد سيؤدي إلى إحجام من الجانب الآخر ، أما الإحجام فهو نهاية بلدنا ".

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وأضاف نتنياهو "أولئك الذين يدعون إلى المقاومة ، والذين يدعون إلى الفوضى والعنف، فيمزقون البلد عن قصد. لكن الغالبية العظمى من المواطنين الإسرائيليين على الجانبين لا يريدون تمزيق الأمة".

وتابع "نحن على طريق تصادم خطير في المجتمع الإسرائيلي ، في خضم أزمة تهدد الوحدة الأساسية بيننا. هذه الأزمة تتطلب منا التصرف بمسؤولية".

يأتي خطاب نتنياهو بعد مظاهرات مكثفة جرت في جميع أنحاء إسرائيل  منذ أمس بعد إقالة وزير الدفاع جالانت ، وكذلك إثر الإضراب العام الذي أعلنه رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد. وفي وقت سابق ، وافقت اللجنة الدستورية على قانون لتغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة بعد  ضجة كبيرة وقت التصويت.

إسرائيل بنيامين نتنياهو الاحتلال الاسرائيلي حكومة الاحتلال

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