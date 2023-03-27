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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أفعال تبطل الصيام بين الزوجين فما هي؟ دار الإفتاء تجيب

الزوجين
الزوجين

قال الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الصوم إمساك عن شهوتى البطن والفرج، لافتا إلى أن المبالغة فى التقبيل أو المباشرة أمر مكروة. 

وتابع وسام، خلال استضافته بحلقة برنامج فتاوى الناس، المذاع على فضائية الناس، اليوم الاثنين: "التقبيل والمباشرة ممكن قد يؤدي إلى إفساد الصوم، لأن الإنسان ممكن يقع فى العلاقة الزوجية، لأنه غير قادر على إمساك نفسه، يعنى اللى مش قادر يمسك نفسه يبقى التقبيل مكروه بالنسبة له، وهذا ليس معناه إن القبلة بين الزوجين أمر مكروه، لا فهى أمر حسن ودليل مودة".

وكانت انطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

وتبث قناة "الناس" خلال شهر رمضان المقبل عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.
 

دار الإفتاء الصوم فتاوى الناس العلاقة الزوجية

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