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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حرب أهلية ستندلع.. الشرطة الإسرائيلية تضع حواجز بين المؤيدين والمعارضين للإصلاحات القضائية

احتجاجات في إسرائيل
احتجاجات في إسرائيل - أرشيفية

اشتبك عدد من متظاهرون من اليمين المتطرف في إسرائيل مع الشرطة احتجاجا على إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين تنانياهو، عن تعليق الإصلاحات القضائية.

وفي المقابل، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأثنين، عددا من المتظاهرين المحتجين على مشروع الإصلاحات القضائية.

وفي حالة الانقسان التي تسود الشارع الإسرائيلي الآن، قامت الشرطة الإسرائيلية بتشكل حاجزا للفصل بين المؤيدين والمعارضين لقانون الإصلاحات القضائية منعا للاشتباك بين الأثنين.

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وقد أعلن رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، تأجيل التصويت على التعديلات القضائية لهذه الدورة من الكنيست حتى الوصول لإجماع.

وأضاف نتنياهو، في كلمة له: “ستتم مناقشة التعديلات القضائية في الدورة القادمة من الكنيست”، مشيرا إلى أنه “يوجد أغلبية في الكنيست تجعله يناقش التعديلات القضائية”.

وقال: “حصلت على موافقة أغلبية زملائي في الحكومة لمنع الحرب الأهلية عبر الحوار”.

وأكد نتنياهو، أنه “يوجد شرخ عميق بين الإسرائيليين”، مشيرا إلى أن “الأزمة تجبر إسرائيل على التصرف بمسؤولية”.

إسرائيل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين تنانياهو الإصلاحات القضائية اليمين المتطرف الشرطة الإسرائيلية

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