50 ألف جنيه رسوما.. شروط جديدة لاقتناء الكلاب في مصر|تفاصيل

باتت ظاهرة اقتناء الكلاب والحيوانات الخطرة، من الظواهر المنتشرة في مجتمعنا، فرغم أنها من الظواهر الغريبة على مجتمعنا إلا أنها طفت على السطح وأصبحنا نراها بكثرة بالشوارع وايضا التجمعات السكنية.

صاحب هذا الانتشار الكبير للحيوانات الخطرة واقتنائها، تزايد عدد المتضررين من الأمر، ووصل الأمر في بعض الاحيان إلى حدوث إصابات خطيرة يؤدي بعضها للوفاة، وهو ما دفع النائب أحمد السجيني بالتقدم بمشروع قانون من شأنه تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب.

مناقشة مشروع قانون تنظيم اقتناء الكلاب

وتقوم حاليا لجنة الزراعة بمجلس النواب برئاسة الدكتور هشام الحصري بمناقشة مشروع القانون المقدم من رئيس محلية النواب، النائب أحمد السجيني، وذلك ضمن سلسلة المناقشات التي أعدتها اللجنة البرلمانية بشأنه من قبل، خاصة بعد تزايد ضحايا اعتداء الكلاب الخطرة على المواطنين على مدار الأيام الماضية.

قانون جديد لاقتناء الكلاب في مصر

جاء مشروع القانون المقدم من رئيس محلية النواب بشأن اقتناء الكلاب، منظما لإشكالية حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، عن طريق وضع ضوابط وأحكام تمنع تداولها بدون ترخيص مع وضع عقوبات رادعة لمحالفي احكام القانون تصل إلى الحبس والغرامة.

ولم يغفل القانون عن تنظيم اصطحاب الكلاب بالخارج، فجاء ملزما لأصحابها بتكميم الشرس منها، مع تقييدها بقلادة جيدة، كما حظر أيضا اصطحاب أي من الحيوانات والكلاب الخطرة واقتنائها بالأماكن العامة، واتخاذ حائزيها باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة من أجل ضمان عدم هروبها ورعايتها الصحية عبر تحصينها من وتوفير أماكن إيواء جيدة لها.

توفيق أوضاع حائزي الكلاب في مصر ورسوم جديدة للترخيص

وألزم القانون المخاطبين بأحكامه بضرورة توفيق أوضاعهم خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ صدور لائحته التنفيذية، وتحدد اللائحة رسوم إصدار التراخيص والتي لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه.

وعقاب مشروع القانون بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة لا تجاوز 200 ألف جنيه حائز الكلب الخطر بدون ترخيص، وعاقب بالسجن 5 سنوات كل من استخدم حيوانًا خطرًا أو كلبًا للاعتداء على إنسان، والسجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت.

ويكون الحبس وغرامة 300 ألف بكل من استخدم حيوانًا خطرًا لإثارة الرعب بين الناس، وبالحبس وغرامة تصل لـ 100 ألف كل من حاز كلب دون الحصول على ترخيص، والحبس وغرامة تصل لـ 200 ألف عقوبة عدم الالتزام بوضع اللوحة المعدنية وتكميم فم الكلب خارج مكان الإيواء.