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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاة شقيق المطربة مروة نصر

مروة نصر
مروة نصر

أعلنت المطربة مروة نصر وفاة شقيقها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتبت مروة نصر :" توفى الى رحمة الله اخويا الغالى ماجد نصر الدين ارجوا الدعاء".

مروة نصر:

طرحت النجمة مروة نصر أحدث إغانيها بعنوان عايزين ندلع علي جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية وهي أول أعمالها الفنية لعام 2023.

"عايزين ندلع" من كلمات سمير طارق وألحان وتوزيع يوسف حسين وإنتاج محمد علام كيوب ميوزك  ومونتاج محمود طارق و تصوير محمد وجدي .

وطرحت "مروه" مؤخرا اخر أغانيها "بره المقارنة" كلمات أحمد علاء الدين وألحان نورهان البغدادي وتوزيع ومكس زووم وإنتاج محمد علام كيوب ميوزك وماستر مهندس الصوت محمد صقر وقد تم طرحها علي جميع المنصات الموسيقيه ومواقع التواصل  الاجتماعي بالوطن العربي والتي قد حققت نسب مشاهدات عاليه جدا نتيجه تفاعل الجمهور معها .

مروة نصر المطربة مروة نصر شقيق المطربة مروة نصر

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