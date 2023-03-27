عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لأسباب أمنية.. دولة أوروبية جديدة تعلن حظر تيك توك

تيك توك
تيك توك

نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن وكالة الأنباء السويدية لجيش الدفاع الوطني أن قيادة قوات الدفاع السويدية منعت موظفيها من استخدام تطبيقات "تيك توك" على هواتف العمل.

وقال السكرتير الصحفي العسكري السويدي جونا جراوفيلدت، "إن استخدام الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية نفسها يشكل خطرًا أمنيًا، لذلك لا نريد أن يظهر تيك توك في معدات العمل لدينا".

وفي الأسبوع الماضي، لأسباب أمنية، اقترحت وزارة العدل في النرويج أنه لا ينبغي للمسؤولين تثبيت تيك توك و تيليجرام على معدات العمل.

كما منعت وزارة الدفاع الدنماركية موظفي الوزارة من استخدام التطبيق الصيني على هواتف العمل وغيرها من المعدات.

وفي وقت سابق، منعت الحكومة البريطانية المسؤولين من استخدام التطبيق على هواتف العمل. كما تم أخذ حظر مماثل في المملكة المتحدة ونيوزيلندا والولايات المتحدة، من أجل الاعتبارات الأمنية.

واتخذت المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي قرارًا بتعليق استخدام تيك توك على معدات العمل.

الصين المملكة المتحدة الحكومة البريطانية الهواتف المحمولة الدنمارك تيك توك وزارة الدفاع الدنماركية السويد حظر تيك توك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استدرجها من قنا إلى القاهرة.. طالبة تهرب من فضيحة الصور لعلاقة تنهي براءتها

5 سنوات و100 ألف جنيه غرامة| هل توقف العقوبات التلاعب بأسعار السجائر؟

مصرع العشرات في حادث مروري لمعتمرين في السعودية | فيديو

كولر يستبعد نجمي الفريق من قائمة الأهلي قبل مواجه الهلال

قرار عاجل من الهلال السوداني قبل مباراة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

بالأسماء| كل المدربين المرشحين لقيادة الزمالك.. من الأنسب ؟

في رمضان| هذه الأبراج تكشف الأكاذيب بسهولة…هل أنت منهم؟

تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة |شاهد

ترشيحاتنا

قصة قابيل وهابيل وأول جريمة في التاريخ.. أزهري يوضح

تخفيض 70% في سعر تويوتا كورولا 2023 .. تفاصيل

يقضي على هيمنة سامسونج.. اعرف تفاصيل هاتف أوبو Find N3 قبل طرحه

معدات ثقيلة وأدوية وإدارة منشآت.. تفاصيل إنشاء 5 مدارس دولية جديدة للتكنولوجيا التطبيقية في 4 محافظات

بالفيديو..أمطار غزيرة في السعودية..والدفاع المدني يحذر المواطنين

منتخب فرنسا يهزم إيرلندا 1-0 في تصفيات يورو 2024

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل مقبلات رمضان .. وصفات سهلة

ماذا يحدث للجسم عند تناول كوب من القهوة بعد الفطار؟

في رمضان| هذه الأبراج تكشف الأكاذيب بسهولة…هل أنت منهم؟

ظاهرة تحدث في السماء الآن حذر منها خبير الزلازل الهولندي

فيديو

سوهاجية تتفنن في ضبط خيانة زوجها مع سلفتها "مرات أخوه"

واخدة حقن عشان تبيضي.. سارة نخلة تهاجم إعلامية شهيرة برد عنيف

الفلك يحسم حقيقة خطأ توقيت صلاة الفجر بمصر والدول العربية

عملات قيمتها اللآفات والشلن وصل 40 ألف جنيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان ومعركة الوعي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الكتيبة 101

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دولة ما بعد الستين

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: قطب الأقطاب وكهف أمن الطلاب

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

اﻟﻤﺰﻳﺪ