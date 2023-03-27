لأسباب أمنية.. دولة أوروبية جديدة تعلن حظر تيك توك

نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن وكالة الأنباء السويدية لجيش الدفاع الوطني أن قيادة قوات الدفاع السويدية منعت موظفيها من استخدام تطبيقات "تيك توك" على هواتف العمل.

وقال السكرتير الصحفي العسكري السويدي جونا جراوفيلدت، "إن استخدام الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية نفسها يشكل خطرًا أمنيًا، لذلك لا نريد أن يظهر تيك توك في معدات العمل لدينا".

وفي الأسبوع الماضي، لأسباب أمنية، اقترحت وزارة العدل في النرويج أنه لا ينبغي للمسؤولين تثبيت تيك توك و تيليجرام على معدات العمل.

كما منعت وزارة الدفاع الدنماركية موظفي الوزارة من استخدام التطبيق الصيني على هواتف العمل وغيرها من المعدات.

وفي وقت سابق، منعت الحكومة البريطانية المسؤولين من استخدام التطبيق على هواتف العمل. كما تم أخذ حظر مماثل في المملكة المتحدة ونيوزيلندا والولايات المتحدة، من أجل الاعتبارات الأمنية.

واتخذت المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي قرارًا بتعليق استخدام تيك توك على معدات العمل.