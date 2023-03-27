احتفالاً بالشهر الفضيل.. معرض بعنوان «رمضان كريم» بمتحف آثار كفر الشيخ| صور

نظم قسم المعارض بمتحف كفر الشيخ معرضاً بعنوان «رمضان كريم»، وتناول المعرض مجموعة من اللوحات لوصف النبي محمد ﷺ ومصحف بخط يد الشيخ محمد عبدالعزيز الرفاعي يرجع لعام 1341 هجرية، ولوحتين تشملان ورقتين من مصحف مكتوبين بخط اليد، بالإضافة إلى مشكاة تحمل اسم الخديوي عباس حلمي الثاني.

افتتح المعرض الدكتور عادل عبد الصمد يوسف، مدير عام الوعظ بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، وحسام فتوح حماد، الوكيل الثقافي بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، والدكتور السيد البنا، مدير عام إدارة التسجيل والتوثيق لمتاحف الوجة البحري ومدن القناة، ومحمد أبو شامة، وكيل متحف كفر الشيخ نائبًا عن الدكتور أسامة فريد مدير عام المتحف.

وأوضحت إدارة المتحف، أن المشكاة، من الصناعات التي تفوق المسلمون في صناعتها، وذلك للحاجة إليها لتزين وإضاءة المنشآت الدينية وغيرها، كما اشتهر السلاطين المماليك المشكاوات التي تخصهم.

وتابعت : المشكاة هي التي توضع فيها وسيلة الإضاءة وهي ذات بدن منتفخ أو كروي ينساب إلى أسفل وينتهي بقاعدة وكان يوضع داخل المشكاة إناء صغير به الزيت والفتيل الذي يوقد للإنارة وكان يتم زخرفتها بزخارف متنوعة.

ويعرض متحف كفر الشيخ أكثر من مشكاة استمتع برؤيتهم عند زيارتك للمتحف، إعداد أمنية إبراهيم متدربة بمتحف كفر الشيخ.

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