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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سحل وضرب.. اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة في إسرائيل |فيديو

الاحتجاجات في إسرائيل
الاحتجاجات في إسرائيل

أفادت وسائل إعلام رسمية في إسرائيل، عن إصابة 2 من عناصر الشرطة الإسرائيلية واعتقال 18 متظاهرين في المواجهات بين المتظاهرين والشرطة في تل أبيب اعتراضا على تأجيل الاصلاحات القضائية من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

كما أعلن الإعلام الإسرائيلي، عن وقوع اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين رافضين لقرار تأجيل الاصلاحات القضائية، حيث استخدمت الشرطة الإسرائيلية القنابل الصوتية لتفريق المتظاهرين في "تل أبيب".

وتظهر فيدروهات منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي الاشتباكات الدائرة الآن بين المتظاهرين والشرطة الإسرائيلية، حيث يظهر التعامل العنيف للشرطة مع المتظاهرين وشربهم وسحلهم في الشوارع لفض التظاهرات المناهضة للحكومة.

أول تعليق من البيت الأبيض على تأجيل التعديلات القضائية في إسرائيل

بيان عاجل من الخارجية الأمريكية بعد تأجيل الإصلاحات القضائية في إسرائيل

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