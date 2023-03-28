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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الثور .. حظك اليوم الثلاثاء 28 مارس 2023: حافظ على صحتك

برج الثور اليوم
برج الثور اليوم

عيد ميلاد برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)، وهو من الأبراج الترابية التي تتسم بالطيبة المفرطة، وحب الخير للغير، لكنه في نفس الوقت عنيد وعصبي إلى أبعد الحدود.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج الثور وحظك اليوم الثلاثاء 28 مارس 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني.

توقعات برج الثور وحظك اليوم الثلاثاء 28 مارس 2023

يقول التنبؤ الفلكي الأسبوعي إن جبهة عائلتك جيدة جدًا أيضًا مع التجمعات والوظائف العائلية المحتملة، من الناحية المالية، أنت في حالة جيدة إلى حد ما مع رصيد مصرفي مستقر وخيارات استثمار جيدة، ومع ذلك قد لا تكون صحتك في أفضل حالاتها وقد تحتاج إلى التركيز على تناول الأطعمة المغذية وممارسة الرياضة، على الصعيد الرومانسي، قد لا تكون الأمور على نفس القدر من السلاسة، ولكن يمكنك العمل على بناء تواصل أفضل والانفتاح على مشاعرك. 

توقعات برج الثور على الصعيد المهني

قد ترى تقييمًا أو ترقية أو نقلًا، التركيز على إدارة العمل والأفكار الإبداعية وتقدير الزملاء، قد يرى المستقلون أيضًا زيادة في عبء العمل.

توقعات برج الثور صحيا

إنه وقت جيد للصحة حيث يمكنك التركيز على التمارين واليوجا وتناول نظام غذائي متوازن، ضع في اعتبارك تجربة الأطعمة الخارقة والمكملات الغذائية المختلفة وزيادة تناولك للبروتين.

توقعات برج الثور اليوم عاطفيا

هذا الأسبوع هو وقت رائع للرومانسية مع التركيز على التواصل المفتوح والتخطيط للحظات الخاصة، سواء كان ذلك في موعد غرامي أو يومًا في المنتجع الصحي للأزواج، ركز على الحفاظ على الثقة والولاء في علاقتكما.

توقعات برج الثور الفترة المقبلة

يمكنك أيضًا التفكير في إجراء استثمارات وفتح حسابات بنكية جديدة والبحث في خيارات إدارة الثروات. 

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