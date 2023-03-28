أحمد موسى: اللواء أبو الوفا رشوان رفض التحدث عن فترة الرئيس الراحل مبارك

قال الإعلامي أحمد موسى، إن اللواء أبو الوفا رشوان، السكرتير الخاص بالرئيس الأسبق حسني مبارك حافظ على مسئولياته كاملة.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "اللواء أبو الوفا رشوان ورفض كل العروض التي تلقاها للظهور في وسائل الإعلام".

وأشار: "اللواء أبو الوفا رشوان اتعرض عليه في عام 2011 ملايين الدولارات للتحديث في القنوات العربية والعالمية ورفض أن يتحدث على الإطلاق"، مؤكدا: "اللواء أبو الوفا رشوان رفض التحدث عن فترة الرئيس الراحل مبارك مقابل الحصول على دولارت".





وأوضح: "كان أحد الأبطال شارك في نصر أكتوبر العظيم"، مشيرا: "اللواء أبو الوفا قدم خدمات كبيرة وعظيمة طوال حياته وأعرف منها الكثير"

