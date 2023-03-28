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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى يروي موقفا مؤثرا مع اللواء الراحل أبو الوفا رشوان.. فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

روى الإعلامي أحمد موسى، موقفا مؤثرا مع اللواء الراحل أبو الوفا رشوان، السكرتير الخاص بالرئيس الأسبق حسني مبارك.

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وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "قبل عام 2011 في برنامج القاهرة اليوم، عندما كنت أقدم البرنامج مع الزميل عمرو أديب، تم غلق الاستوديهات وقطع الكهرباء، وقالوا البرنامج مش هيطلع".

 

وأضاف: "رفعت سماعة التليفون علي اللواء أبو الوفا رشوان، وقولت له مفيش برنامج الاستوديوهات مقفولة والكهرباء مقطوعة، قال لي هرجعلك تاني"، مشيرا: "بعد 5 دقائق فقط اتصل بي وقال لي الرئيس بيسلم عليك أنت وعمرو وبيقولكم اتفضلوا روحوا اشتغلوا".

 

وأوضح: "الكهرباء رجعت والمياه رجعت والاستوديوهات اتفتحت وقدمنا البرنامج"، لافتا: "هذا الرجل كان يدخل للرئيس مبارك يقوله أحمد كلمني في ثانية يرجعونا"، معقبا: "الله يرحمه ويحسن إليه".

أحمد موسى حسني مبارك برنامج على مسئوليتي صدى البلد الكهرباء اللواء أبو الوفا رشوان

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