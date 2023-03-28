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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحمل.. حظك اليوم الثلاثاء 28 مارس 2023: زيادة الراتب

برج الحمل 2023
برج الحمل 2023

برج الحمل (21 مارس - 20 أبريل)، يحب اللعب مع الأطفال ويجلس ليتعلم من الكبار خاصة من عائلته، يسعى ليريد معرفة شئ عن كل شئ.

وإليك توقعات برج الحمل وحظك اليوم الثلاثاء 28 مارس 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني، تعرف عليها خلال السطور التالية.

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توقعات برج الحمل وحظك اليوم الثلاثاء 28 مارس 2023

يقول التنبؤ الفلكي الأسبوعي، استفد من ذلك من خلال الاستثمار في صحتك والعمل على استقرارك المالي، ضع في اعتبارك تجربة أطعمة خارقة أو مكملات صحية جديدة، الجبهة المهنية الخاصة بك جيدة إلى حد ما مع تغييرات محتملة في الوظائف أو الترقيات، حياتك الرومانسية جيدة جدًا هذا الأسبوع مع فرص لتقديم العروض أو الخطوبة أو حفلات الزفاف. 

توقعات برج الحمل صحيا

مارس الأنشطة البدنية مثل الصالة الرياضية أو اليوجا للحفاظ على صحتك، كما أن تناول الأطعمة المغذية واتباع نظام غذائي متوازن سيعزز صحتك.

توقعات برج الحمل عاطفيا

بالنسبة للعزاب قد توفر مواقع المواعدة والزواج عبر الإنترنت فرصًا، يمكن للأزواج التخطيط لرحلة طويلة بالسيارة أو موعد خاص، قد يتحول الحب غير المتبادل إلى مشاعر حب. 

برج الحمل اليوم مهنيا

يمكنك أن تتوقع هذا الأسبوع نجاحًا معتدلًا في حياتك المهنية، قد تتلقى تقييمًا أو ترقية أو نقلًا، بينما قد تكون هناك بعض العقبات في شكل سياسات تافهة أو عبء العمل الزائد حافظ على تركيزك على أهدافك وأفكارك.

توقعات برج الحمل الفترة المقبلة

هذا الأسبوع مكاسب مالية كبيرة لمواليد برج الحمل، من المتوقع أن تدر استثماراتك عوائد عالية ، وقد تحصل على مكافأة أو زيادة في الراتب. 

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