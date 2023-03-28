صوت مصر يشيد باستجابة الرئيس السيسي لمقترح الإشراف القضائي على الانتخابات

أشاد الدكتور نصر سليمان رئيس حزب صوت مصر، بمقترح مجلس أمناء الحوار الوطنى، بالإشراف القضائي علي الإنتخابات، موجها الشكر لهم على اتخاذ هذا القرار فى الوقت الحالى.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “التاسعة” والمذاع عبر قناة “الأولي المصرية”،:"استجابة الرئيس السيسى لمقترح مجلس أمناء الحوار الوطنى بالإشراف القضائى على الانتخابات والإستفتاءات يعتبر نصر لمصر كلها وخطوة إيجابية كبيرة.

وبدوره تحدث الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطني، علي استجابة الرئيس السيسي فيما يخص التعديل التشريعي الخاص بالإشراف القضائي علي الانتخابات.

وقال رشوان خلال مداخلة هاتفية بقناة “إكسترا نيوز”،:" استجابة الرئيس جاءت بعد أقل من 24 ساعة، حيث كتب بشكل واضح وصريح أنه يؤكد على الأخذ بالاعتبار ما تم مناقشته وما اجتمع عليه الحوار الوطنى بالإشراف القضائى على الانتخابات.