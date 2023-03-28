عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من روسيا بشأن تحقيق دولي في تفجير نورد ستريم

تفجير نورد ستريم
تفجير نورد ستريم

أعلن مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن موسكو لن تسعى إلى إجراء تصويت آخر في مجلس الأمن الدولي على قرار لإجراء تحقيق دولي في الهجمات التخريبية على خطوط أنابيب نورد ستريم، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وجاء ذلك بعد رفض مجلس الأمن الدولي تمرير القرار الروسي الصيني لبدء تحقيق مستقل في الانفجارات في خطوط أنابيب الغاز الطبيعي البحر الأسود.‏

وأضاف نيبينزيا: ‏"كنا نعرف النتيجة، وتوقعنا شيئا من هذا القبيل لأنه يكشف بعض الأشياء، لقد شاهدتم حوارنا مع ممثل الولايات المتحدة لم يستطع الإجابة على أسئلة بسيطة متهما إيانا بالدعاية، كما يفعلون دائما"، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تحاول تحويل التركيز على أوكرانيا. 

وأوضح نيبينزيا: "قرارنا لا يحتوي على إشارة واحدة إلى دولة واحدة، لقد دعت فقط إلى إجراء تحقيق مستقل لأن التحقيقات التي تجريها السويد والدنمارك وألمانيا على المستوى الوطني والتي لا تفي بمتطلبات التحقيق الموضوعي لأنها ببساطة تستبعد واحدة من الدول التي عانت أكثر من غيرها".‏

وأشار إلى أن هذا كان كافيا، معتقدا أن رفض مجلس الأمن الدولي تمرير مقترح إجراء تحقيق دولي بشأن نورد ستريم كشف الموقف الحقيقي من هذه القضية.

مجلس الأمن يفشل في تبني مشروع قرار روسي للتحقيق في تفجير نورد ستريم

تحرك عاجل من روسيا ردا على تفجير نورد ستريم

روسيا مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا موسكو مجلس الأمن الدولي نورد ستريم الغاز الطبيعى البحر الأسود أوكرانيا الولايات المتحدة السويد الدنمارك المانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد .. اللحظات الأولى لحادث المعتمرين المروع في السعودية

تقلبات حادة..الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الثلاثاء

5 سنوات و100 ألف جنيه غرامة| هل توقف العقوبات التلاعب بأسعار السجائر؟

السعودية.. الكشف عن جنسيات المعتمرين في الحادث المروري المروع | فيديو

تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة |شاهد

مصرع العشرات في حادث مروري لمعتمرين في السعودية | فيديو

استدرجها من قنا إلى القاهرة.. طالبة تهرب من فضيحة الصور لعلاقة تنهي براءتها

كولر يستبعد نجمي الفريق من قائمة الأهلي قبل مواجه الهلال

موضوعات متعلقة

مجلس الأمن يفشل في تبني مشروع قرار روسي للتحقيق في تفجير نورد ستريم

تحرك عاجل من روسيا ردا على تفجير نورد ستريم

بوتين يتهم الاستخبارات الأمريكية بتفجير نورد ستريم

روسيا تعثر على دليل جديد عن المتسبب في تفجير نورد ستريم 2

أمر إيجابي.. أول تعليق من روسيا على قرار الدنمارك بشأن نورد ستريم

بيان عاجل من روسيا بشأن تورط أمريكا في تفجير نورد ستريم

قرار عاجل من الدنمارك بعد العثور على جسم مجهول قرب نورد ستريم

مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار روسي للتحقيق في تفجيرات خط نورد ستريم

ترشيحاتنا

هناك ما تخفونه.. اتهامات خطيرة من الصين للدول الغربية بشأن نورد ستريم

اشتري قبل الزيادة.. انخفاض أسعار الذهب الآن ومفاجأة عيار 21

هل موت الصائم في رمضان يدخل الجنة بدون حساب؟.. أمين الفتوى يوضح

المالية تكشف عن مفاجأة وحزمة تحسين الأجور والعلاوات للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات

قراءة القرآن من المصحف في التراويح.. الإفتاء: مباحة بشرط لا يعرفه كثيرون

بيان عاجل من روسيا بشأن تحقيق دولي في تفجير نورد ستريم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيو .. أكلات رمضان مصرية وسعودية ولبنانية أى صنف تختار

بعد سفرها شهرين.. سيدة تستقبل خادمتها بهذه المفاجأة: بكت من الفرحة

لابس حلق.. أحمد الفيشاوي يثير الجدل بالسبحة على سجادة الصلاة

المعاش قليل.. فنان مغربي شهير يشعل النيران في نفسه بالشارع

فيديو

نهاية مارس.. العالم الهولندي هوجربيتس يحذر من وقوع زلزال ويؤكد صحة توقعاته

نهي العمروسي: شوفت أحلي رقص بلدي فى السجن..وكانوا بيقولولي عنبر الاعدام عايزك

نهي العمروسي: شعرت بالصدمة بعد معرفتي بزواج ابنتي سرا..وأخطأت في تربيتها

سوهاجية تتفنن في ضبط خيانة زوجها مع سلفتها "مرات أخوه"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان ومعركة الوعي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الكتيبة 101

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دولة ما بعد الستين

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: قطب الأقطاب وكهف أمن الطلاب

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

اﻟﻤﺰﻳﺪ