بيان عاجل من روسيا بشأن تحقيق دولي في تفجير نورد ستريم

أعلن مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن موسكو لن تسعى إلى إجراء تصويت آخر في مجلس الأمن الدولي على قرار لإجراء تحقيق دولي في الهجمات التخريبية على خطوط أنابيب نورد ستريم، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وجاء ذلك بعد رفض مجلس الأمن الدولي تمرير القرار الروسي الصيني لبدء تحقيق مستقل في الانفجارات في خطوط أنابيب الغاز الطبيعي البحر الأسود.‏

وأضاف نيبينزيا: ‏"كنا نعرف النتيجة، وتوقعنا شيئا من هذا القبيل لأنه يكشف بعض الأشياء، لقد شاهدتم حوارنا مع ممثل الولايات المتحدة لم يستطع الإجابة على أسئلة بسيطة متهما إيانا بالدعاية، كما يفعلون دائما"، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تحاول تحويل التركيز على أوكرانيا.

وأوضح نيبينزيا: "قرارنا لا يحتوي على إشارة واحدة إلى دولة واحدة، لقد دعت فقط إلى إجراء تحقيق مستقل لأن التحقيقات التي تجريها السويد والدنمارك وألمانيا على المستوى الوطني والتي لا تفي بمتطلبات التحقيق الموضوعي لأنها ببساطة تستبعد واحدة من الدول التي عانت أكثر من غيرها".‏

وأشار إلى أن هذا كان كافيا، معتقدا أن رفض مجلس الأمن الدولي تمرير مقترح إجراء تحقيق دولي بشأن نورد ستريم كشف الموقف الحقيقي من هذه القضية.