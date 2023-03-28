آبل تعاني من مشكلة كبيرة بسبب شاشات هواتف iPhone 15 القادمة

كشفت تقارير أن شركة Apple آبل الأمريكية تواجه مشكلة كبيرة بسبب شاشات هواتف iPhone 15 القادمة، وذلك نظرا لأن الشركة المصنعة الصينية BOE لم تتمكن من إصلاح المشكلات التي واجهتها في شاشات الهواتف.

وبحسب تقرير من موقع 9to5Mac فإن شركة آبل قد قامت حاليا بإلغاء الطلبات من شركة BOE المصنعة لشاشات هواتف iPhone 15 ، وتتعلق المشكلة بفتحة Dynamic Island المخصصة للكاميرا الأمامية وتقنية Face ID ، وهي انتكاسة لخطة آبل لتقليل اعتمادها على شركة سامسونج.

وكانت شركة آبل تخطط لإضافة شركة BOE الصينية جنبًا إلى جنب مع شركتي سامسونج و LG لتصنيع شاشات هواتف iPhone 15 إلا أن الخطة لم تسر وفق ما هو مخطط لها، حيث تفضل آبل تنويع مورديها الرئيسيين.

ويشير تقرير آخر من موقع TheElec الكوري الجنوبي إلى أن شركة آبل قد ألغت طلبات iPhone 15 الخاصة بـ BOE في الوقت الحالي، ما ستبدأ Samsung Display في تصنيع شاشات OLED لسلسلة iPhone 15 في شهر مايو ، أي قبل شهر من الموعد المخطط له في البداية.

وتواجه شركة BOE الصينية مشاكل في الإنتاج كما تعاني من عدة مشكلة فنية خاصة بتصنيع شاشات هواتف iPhone 15 وفق المعايير والمتطلبات الخاصة بشركة آبل، ومع ذلك تحاول الشركة تلافي المشكلات التي لديها للعودة مرة أخرى لتلقي الطلبات من آبل.