قال رئيس مولدوفا إيجور دودون ، الإثنين ، إن انفصال مولدوفا عن كومنولث الدول المستقلة (رابطة الدول المستقلة ، وهو اتحاد فضفاض للجمهوريات السوفيتية السابقة) سيزيد من تفاقم الوضع الاقتصادي في البلاد.



في وقت سابق ، قال رئيس مولدوفا مايا ساندو إن ناقل أوراسيا والتكامل داخل رابطة الدول المستقلة لا يجلبان التنمية المناسبة للبلد ، وأعلن عن خطط لدخول مولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2030.

'يريد الحكماء من الحزب الإسلامي الماليزي [حزب العمل والتضامن الحاكم] مغادرة رابطة الدول المستقلة ، وإلغاء العديد من الاتفاقيات داخل الكومنولث ، والانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا. سيؤدي ذلك إلى تفاقم الوضع الاقتصادي في بلدنا ، مما يعني أن مايا ساندو وقال دودون لقناة تشيسيناو إن 4 التلفزيونية 'سيسافرون حول العالم في أيديهم بحماس أكبر بينما سيواصل الأمريكيون والأوروبيون فرض شروطهم السياسية علينا'.

وقال إن مولدوفا بحاجة إلى التعاون مع كل من الاتحاد الأوروبي وروسيا.

وقال الرئيس السابق 'لسنا في وضع يسمح لنا بعزل أنفسنا من جانب أو آخر. ونحن كدولة لن ننجو بهذه الطريقة'.

تجاهلت مولدوفا خلال العام الماضي اجتماعات رابطة الدول المستقلة ، وكذلك الاتحاد الاقتصادي الأوروبي الآسيوي (EAEU) ، حيث تعمل كمراقب.

يدعم معظم سكان مولدوفا العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية مع روسيا ، وفقًا لاستطلاع نُشر في منتصف مارس. أظهر الاستطلاع أيضًا أن أكثر من نصف سكان مولدوفا يعارضون انسحاب البلاد من رابطة الدول المستقلة ، وأن العديد من المواطنين غير راضين عن مستوى المعيشة ويعتقدون أن قيادة البلاد هي المسؤولة عن ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء.