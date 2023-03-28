سيول: تقرير بيونج يانج عن الطائرات الدرون النووية تحت الماء مبالغ فيه

تعتقد هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية (JCS)، أن تقارير كوريا الشمالية حول تجارب الطائرات بدون طيار النووية تحت الماء، قد تكون مبالغًا فيها؛ لأن هندستها على الأرجح، في مراحل مبكرة، حسبما ذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية، يوم الإثنين.

ونقل عن رئيس هيئة الأركان المشتركة، قوله: “بعد تجميع التحليل الكوري الجنوبي الأمريكي لـ«طائرة بدون طيار للهجوم النووي تحت الماء»، بالإضافة إلى آراء الخبراء حولها؛ يضع جيشنا وزنًا لاحتمال أن يكون الادعاء مبالغًا فيه أو ملفقًا"، وفقا لوكالة الأنباء الكورية.

وأجرى الجيش الكوري الجنوبي، تقييما لسلاح كوريا الشمالية الجديد، وسط مخاوف متزايدة من أن سيول وواشنطن قد تكونان غير قادرتين على معارضة قدرات بيونغ يانغ.

وقالت هيئة الأركان المشتركة، بحسب وكالة الأنباء،: “كانت هناك تحركات تشير إلى أن الشمال كان يعمل على تطوير مركبة بدون طيار تحت الماء، لكن تقييمنا هو أنها لا تزال في مرحلة (تطوير) مبكرة”.

وفي 24 مارس، أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الحكومية (KCNA)، أن البلاد اختبرت طائرة حائل تحت الماء بدون طيار ، مصممة لحمل أسلحة نووية وقادرة على إحداث موجات تسونامي مشعة عن طريق الانفجارات تحت الماء.

ووفقًا للتقرير، قطعت الطائرة بدون طيار مسافة تتراوح 362-492 قدمًا (80-150 مترًا) تحت سطح بحر اليابان لأكثر من 59 ساعة.

كما أكدت بيونغ يانغ اختبار صاروخين استراتيجيين من طراز Hwasal-1 و2 من صواريخ كروز الاستراتيجية Hwasal-2 المزودة برؤوس حربية تحاكي الرؤوس النووية.