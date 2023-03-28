عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب مشروع والإعلان نهاية الأسبوع.. الغندور يكشف تفاصيل المدير الفني الجديد للزمالك

صدى البلد

كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق عن كواليس ملف اختيار مدير فني جديد للزمالك خلفا لـ فيريرا.

 

وأكد خالد الغندور قي تصريحات عبر قناة الزمالك أن تم اختيار ٤ مدربين اجانب ثم تم الاستقرار علي اثنين لاختيار أحدهما.

 

وأضاف أن المدرب الاول اجنبي يبلغ من العمر ٤٢ عام ولديه طموح و خطة يرغب في تنفيذها مع الفريق مشددا على أن الإدارة ترى أنه مدرب “مشروع”.

 

وأضاف خالد الغندور أن المدرب الآخر في أواخر عامه الخمسين وذو خبرة تدريبية كبيرة. 

 

وتابع خالد الغندور أن الإعلان عن اسم المدير الفني الجديد سيكون في نهاية هذا الأسبوع.

الزمالك نجم الزمالك خالد الغندور الغندور قناة الزمالك الاعلامي خالد الغندور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد .. اللحظات الأولى لحادث المعتمرين المروع في السعودية

تقلبات حادة..الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الثلاثاء

السعودية.. الكشف عن جنسيات المعتمرين في الحادث المروري المروع | فيديو

تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة |شاهد

5 سنوات و100 ألف جنيه غرامة| هل توقف العقوبات التلاعب بأسعار السجائر؟

مصرع العشرات في حادث مروري لمعتمرين في السعودية | فيديو

استدرجها من قنا إلى القاهرة.. طالبة تهرب من فضيحة الصور لعلاقة تنهي براءتها

قانوني يفجر مفاجأة: الحبس في دعاوى القائمة انتهى..والزوجة لن تشتكي إلا بعد الطلاق..تفاصيل

موضوعات متعلقة

بعد إعادة افتتاحه.. ماذا تعرف عن متحف سيد الضوء رامبرانت في أمستردام

ترشيحاتنا

اغتنم وقت البرازخ .. 4 مواطن عظيم لإجابة الدعاء يغفل عنه الكثيرون

بمبالغ طائلة.. عرض أقدم كتاب مقدس عبري للبيع في مزاد علني| صور

بالأسماء.. الأقرب لقيادة الزمالك أمام المريخ السوداني

الحبس والغرامة فى انتظار مستخدم التلميحات الجنسية عبر الهاتف بقصد التحرش

دفنت في البقيع.. صور جنازة المعتمرة المصرية بعد وفاتها أمام الكعبة

بقوة 800 حصانا ..تعديل مميز لـ أستون مارتن DBX من MANSORY |صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالطبلة والصليب.. شاهد أول مسحراتية مسيحية في رمضان

رفع الأذان بمدينة أمريكية لأول مرة.. والسبب امرأة مصرية| تفاصيل

رمش العين المفرط.. الأسباب والعلاجات السريعة

لتعبر عن فرحتها.. إطلالات زوجة حسن شاكوش قبل سجدتها |شاهد

فيديو

نهاية مارس.. العالم الهولندي هوجربيتس يحذر من وقوع زلزال ويؤكد صحة توقعاته

نهي العمروسي: شوفت أحلي رقص بلدي فى السجن..وكانوا بيقولولي عنبر الاعدام عايزك

نهي العمروسي: شعرت بالصدمة بعد معرفتي بزواج ابنتي سرا..وأخطأت في تربيتها

سوهاجية تتفنن في ضبط خيانة زوجها مع سلفتها "مرات أخوه"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان ومعركة الوعي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الكتيبة 101

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دولة ما بعد الستين

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: قطب الأقطاب وكهف أمن الطلاب

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

اﻟﻤﺰﻳﺪ