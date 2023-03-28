مدرب مشروع والإعلان نهاية الأسبوع.. الغندور يكشف تفاصيل المدير الفني الجديد للزمالك

كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق عن كواليس ملف اختيار مدير فني جديد للزمالك خلفا لـ فيريرا.

وأكد خالد الغندور قي تصريحات عبر قناة الزمالك أن تم اختيار ٤ مدربين اجانب ثم تم الاستقرار علي اثنين لاختيار أحدهما.

وأضاف أن المدرب الاول اجنبي يبلغ من العمر ٤٢ عام ولديه طموح و خطة يرغب في تنفيذها مع الفريق مشددا على أن الإدارة ترى أنه مدرب “مشروع”.

وأضاف خالد الغندور أن المدرب الآخر في أواخر عامه الخمسين وذو خبرة تدريبية كبيرة.

وتابع خالد الغندور أن الإعلان عن اسم المدير الفني الجديد سيكون في نهاية هذا الأسبوع.