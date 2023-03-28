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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ممكن ماكملش الحلقة وأمشي.. حسن شاكوش يهدد بمغادرة الاستوديو بسبب شيخ العرافين|فيديو

حسن شاكوش وزوجته
حسن شاكوش وزوجته ريم

هدد حسن شاكوش مطرب المهرجانات، الإعلامية بسمة وهبة بمغادرة الاستوديو، وترك البرنامج، بسبب شيخ العرافين، بعد زعمه، أن حسن شاكوش متزوج بسيدة أخرى غير “ريم طارق” التي تزوجها مؤخرا.

وقال شيخ الحارة، خلال حلقة الأمس من برنامج «العرافة»، على قناة «المحور»، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، والتي شهدت استضافة حسن شاكوش وزوجته ريم، أن زوجة حسن شاكوش هي التي اشترت الكلب الذي أهداه إلى ريم، متسائلا: من التي اشترت لك السلسلة التي ترتديها يا حسن بشكل مستمر، ومن هي التي تقطن في منطقة التجمع؟.

حسن شاكوش يفقد أعصابه

حاول حسن شاكوش، مغادرة الاستديو؛ بعدما فقد أعصابه، وأصيب بالتوتر، لكن بسمة وهبة سيطرت عليه، وطلبت منه البقاء في الاستوديو، وهو ما استجاب له، وسيطر الغضب على زوجته ريم طارق، حيث صدقت شيخ العرافين، وكادت أزمة تنشب بينها وحسن شاكوش، وقالت: "عارفة شيخ الحارة، بس مش كل حاجة بيقولها كدب، عموما، موضوعنا انتهى، الموضوع اللي أنا فيه، انتهى".

حسن شاكوش المهرجانات بسمة وهبة شيخ العرافين ريم طارق العرافة

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