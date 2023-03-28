افتتاح معرض "مرئيات أخوية" بجزويت القاهرة .. 29 مارس

يستعد مركز جزويت القاهرة الثقافي لافتتاح معرض "مرئيات أخوية" للفنان أنطوان ابي عاد بجزويت روف جاليري للفنون بصرية، وذلك في الثامنة والنصف مساء الأربعاء 29 مارس، بمقر جمعية النهضة العلمية والثقافية (جزويت القاهرة).

ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى الأربعاء 12 أبريل من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 4 عصرا ومن الساعة 8 مساءً إلى الساعة 11 مساءً يوميا، ماعدا أيام الأحد.

يذكر أنه تم افتتاح "جزويت روف جاليري" فى سبتمبر الماضى وقد استضاف عدة معارض منها "الفنار" و"الجمال الخفى للورود المتساقطة"، وجاء المعرض الافتتاحي حينها بعنوان "الفنار" وهو معرض جماعي لمجموعة متنوعة من الفنانين البصريين المنتمين لعدة أجيال ومدارس فنية مختلفة، وهم: أحمد مراد، وأكرم الحلوجي، وآية الفلاح، وشادي أديب سلامة، وحسام زكي، وإسراء النجار، ومريم الكسباني، ومحمد عبدالله، ونورهان إبراهيم و عمر الفيومي.

وعقب افتتاح الجاليري والعرض حفل استقبال على أرض مسرح ستوديو ناصيبيان، ألقى فيه الأب وليم سيدهم كلمة ترحيب بالفنانين والحضور، معبرا فيها عن امتنانه لأعضاء "جزويت القاهرة" وأصدقاء الجمعية الذين يساهمون في الحفاظ على الروح الشابة للمكان برغم المعاناة أمام الظروف الصعبة خاصة بعد حريق مسرح ستوديو ناصيبيان، كما أبدى سعادته البالغة بسبب الانفتاح على نوع ثقافي وفني جديد، وهو الفنون البصرية والتشيكليلة، يضاف على الأنواع الفنية التي تقدمها الجمعية عبر سنوات كثيرة، مثل السينما والمسرح والرسوم المتحركة والنشاط الثقافي الحر.