عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

إعلان جوائز مسابقة آدم حنين للشباب بالهناجر.. الجمعة

صدى البلد

تنظم مؤسسة آدم حنين للفن التشكيلي فى دورتها الاخيرة السابعة، حفل مسابقة فن النحت للشباب، وذلك في الثامنة مساء الجمعة المقبلة بمركز الهناجر للفنون، والذي يستمر حتى 5 أبريل المقبل.

وتقام احتفالية فنية في مسرح الهناجر، ويعلن خلالها الدكتور عصام درويش، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، والفنان جمال حسني، مستشار المؤسسة للعلاقات الخارجية، جوائز هذا العام، ويسلم خلالها فاروق حسني الجوائز للفائزين، كما يوزع شهادات التقدير على المشاركين في المعرض.

txt

دار الكتب تحتفل بـ يوم الشهيد بـ ندوة عن النصر 30 مارس

txt

حسن عبد السلام.. فشل في التمثيل واتجه للإخراج وساهم بمشروعات فنية للدولة

فيما يتضمن برنامج الحفل عرض فيلم يوثق إنجازات مؤسسة آدم حنين للفن التشكيلي، بالإضافة إلى فقرة موسيقية تقدمها فرقة أكوردونيلا بقيادة عازف الأوكورديون رفيق جمال، مع عازف الدرامز أحمد عادل، وعازف الجيتار دانيال جوزيف.

يأتي احتفال المؤسسة بالمتميزين من الفنانين الشباب في ذكرى ميلاد الفنان آدم حنين، والذي يعد أحد كبار النحاتين المصريين الذين تركوا بصمة على فن النحت المصري، وهو صاحب فكرة أول سيمبوزيوم دولي للنحت على الجرانيت في مصر، والذي اختتمت دورته الـ27 في أسوان مطلع الشهر الحالى.

ادم حنين فاروق حسني فن النحت مركز الهناجر للفنون مسرح الهناجر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم بيراميدز يوقع رسمياً للأهلي والإعلان قريباً

الفراخ بـ 60 جنيها والبانيه رخص 40|مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض

قرار عاجل من الهلال السوداني قبل مباراة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

وفاة نجل بلوجر شهيرة يثير ضجة على السوشيال ميديا| تفاصيل

كيد النساء| سوهاجية تسجل خيانة زوجها مع "سلفتها" بحيلة صادمة.. وتتزوج أخيه

560 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن خامس يوم رمضان

مفاجأة.. ثنائي الأهلي خارج حسابات كولر أمام الهلال السوداني

كولر يستبعد نجمي الفريق من قائمة الأهلي قبل مواجه الهلال

ترشيحاتنا

التعليم توقع اتفاقيات إنشاء 5 مدارس دولية جديدة للتكنولوجيا التطبيقية

شيخ الأزهر: المرأة في صدر الإسلام كانت تتمتع بحقوق تفتقدها الآن

الوضع خارج عن السيطرة.. التعديلات القضائية وراء تظاهرات إسرائيل

في إفريقيا والبحر المتوسط.. العالم الهولندي يحذر من زلازل مدمرة جديدة

علي جمعة: السيدة عائشة كانت تقرأ القرآن من أول النهار حتى آخره

قرار عاجل من الهلال السوداني قبل مباراة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احترس .. نقص تناول هذا العنصر خلال رمضان يسبب اضطراب النوم

بالجلد اللامع .. ظهور لافت لـ مي عمر بـ ماكياج ترابي

فستان أونلاين يفسد حفل خطوبة فتاة أمريكية.. تفاصيل

مش هتفطر.. طرق العناية بالأسنان في رمضان

فيديو

القوات المسلحة تعلن عودة الحياة لطبيعتها في شمال سيناء

صدمته سيارة. تفاصيل إصابة ابن بلوجر شهيره عمره 3 سنوات

هل خنقهن بالغاز؟.. تفاصيل مصرع صيدلانية وابنتيها على يد الزوج في الغربية|فيديوجراف

ارتفاع الحرارة.. تغير مفاجئ في حالة الطقس خلال الأيام القادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان ومعركة الوعي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الكتيبة 101

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دولة ما بعد الستين

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: قطب الأقطاب وكهف أمن الطلاب

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

اﻟﻤﺰﻳﺪ