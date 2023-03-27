إعلان جوائز مسابقة آدم حنين للشباب بالهناجر.. الجمعة

تنظم مؤسسة آدم حنين للفن التشكيلي فى دورتها الاخيرة السابعة، حفل مسابقة فن النحت للشباب، وذلك في الثامنة مساء الجمعة المقبلة بمركز الهناجر للفنون، والذي يستمر حتى 5 أبريل المقبل.

وتقام احتفالية فنية في مسرح الهناجر، ويعلن خلالها الدكتور عصام درويش، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، والفنان جمال حسني، مستشار المؤسسة للعلاقات الخارجية، جوائز هذا العام، ويسلم خلالها فاروق حسني الجوائز للفائزين، كما يوزع شهادات التقدير على المشاركين في المعرض.

فيما يتضمن برنامج الحفل عرض فيلم يوثق إنجازات مؤسسة آدم حنين للفن التشكيلي، بالإضافة إلى فقرة موسيقية تقدمها فرقة أكوردونيلا بقيادة عازف الأوكورديون رفيق جمال، مع عازف الدرامز أحمد عادل، وعازف الجيتار دانيال جوزيف.

يأتي احتفال المؤسسة بالمتميزين من الفنانين الشباب في ذكرى ميلاد الفنان آدم حنين، والذي يعد أحد كبار النحاتين المصريين الذين تركوا بصمة على فن النحت المصري، وهو صاحب فكرة أول سيمبوزيوم دولي للنحت على الجرانيت في مصر، والذي اختتمت دورته الـ27 في أسوان مطلع الشهر الحالى.