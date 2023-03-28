القومي لحقوق الإنسان يدعو مجلس النواب للإسراع بطرح تعديلات قانون الإجراءات الجنائية

شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان في اجتماعات لجنتي حقوق الإنسان والدفاع والأمن القومي بمجلس النواب؛ لبحث عدد من التشريعات المتصلة بالقضايا الحقوقية المدرجة على الأجندة التشريعية في دورة الانعقاد الحالي.

واستعرضت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، في جلسة لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب طارق رضوان، التعاون المثمر بين المجلس والبرلمان لتمرير تشريعات أساسية تحقق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

ودعت "خطاب" إلى الإسراع بطرح تعديلات قانون الإجراءات الجنائية؛ في ضوء المناقشة الدائرة في اللجنة المصغرة المشكلة من قبل مجلس النواب، مؤكدة أن المجلس القومي لحقوق الإنسان ليس جهة تنفيذية ولكنه يقوم بالمتابعة وإبداء الملاحظات حول الأداء المتصل بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية.

وأشارت "خطاب" إلى اسهام المجلس الحالي بأدلة تدريب متطورة تقدم لأجهزة الدولة لتطبيقها، منها دليل خاص بكيفية معاملة النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل، وآخر خاص بمنظومة الأمم المتحدة الشاملة لحقوق الإنسان.

وقالت: إن من دواعي فخر المجلس بتنفيذه برنامج طموح لنشر ثقافة حقوق الإنسان بين طلاب المدارس والجامعات، والذي شارك فيه أكثر من 6 آلاف طالب وطالبة حتى الآن، داعية إلى تبسيط بنود الاستراتيجية الوطنية للجمهور العام.

وقد شارك في اللقاء، أعضاء المجلس عبد الجواد أحمد ومحمد ممدوح وعزت إبراهيم.

فيما دارت مناقشات في اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي برئاسة اللواء أحمد العوضي، مع المجلس القومي لحقوق الانسان، بشأن تعديل قانون الجنسية، حول عرض مشروعي القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 1975، بشأن الجنسية المصرية، واستطلاع رأي المجلس القومي لحقوق الإنسان كأحد الجهات والهيئات التي أوجب الدستور بأخذ رأيها في مشروعات القوانين التي تتعلق بمجال عملها، والتصويت عليه تمهيداً لعرضه علي البرلمان بجلسته العامة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.

ويتضمن مشروعا القانون استبدال نصوص المواد أرقام (الرابعة البندين أولاً وثالثاً، والرابعة مكرر، والسادسة الفقرة الثانية) بغية تفعيل مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في كافة الحقوق والتأكيد علي أحقية الرجل والمرأة على حد سواء في إكساب الجنسية الأصلية للأبناء علي أن يحدد القانون شروط اكتساب الجنسية، هذا بالإضافة إلي تعزيز الحصول علي النقد الأجنبي من خلال إجازة منح الجنسية المصرية للأجنبي الذي يشتري عقارا من القطاع الخاص، وكذلك إجازة سداد البرامج الاستثمارية ورسوم طلب الحصول على الجنسية المصرية نقداً شريطة دخولها جمهورية مصر العربية عن طريق أحد المنافذ الجمركية.

وعقب المناقشة وإبداء الملاحظات، قامت اللجنة بالتصويت على مشروعي القانون بتعديل بعض أحكام القانون المشار إليه عاليه، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية لإقرارهما.

شارك في النقاشات وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفير الدكتور محمود كارم نائب رئيس المجلس، والسفير فهمي فايد الأمين العام للمجلس، وهاني إبراهيم عضو المجلس، وأحمد نصر المستشار القانوني للمجلس.