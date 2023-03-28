أنطونيو كونتي يودع توتنهام برسالة مؤثرة

ودع المدير الفني الإيطالي أنطونيو كونتي نادي توتنهام وجماهيره بعد إقالته من تدريب الفريق.

كان نادي توتنهام أعلن مساء أول أمس الأحد إنهاء تعاقده رسميا مع أنطونيو كونتي.



وكتب كونتي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":"كرة القدم هي الشغف، أشكر كل الذين قدروا وشاركوني شغفي في نادي توتنهام".

أضاف:" شكر خاص للمشجعين الذين أظهروا لي دائما الدعم والتقدير لي، ولا يُنسى سماعهم وهم يغنون باسمي".

اختتم:" أتمنى لكم كل التوفيق في المستقبل".

ويحتل فريق توتنهام المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة.