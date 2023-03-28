حنان مطاوع: كنت أرغب فى تقديم اللون الشعبي قبل سنوات من "وعود سخية"

كشفت الفنانة حنان مطاوع عن سر حماسها لمسلسل “ وعود سخية ” ، لتخوض من خلاله الماراثون الرمضاني الحالي.

وقالت حنان مطاوع فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : لعل اختلاف الدور هو الذى حمسني للعمل، فقد أحببت الشخصية للغاية، خاصة أن بها تحولات عديدة، فشخصية "سخية " تركيبة مختلفة، إذ إنها شرسة وصعلوكة إلى درجة ما، وعندما تعرضت إلى الظلم، كان رد فعلها في غاية الصعوبة، ولكنها في النهاية تركيبة شاذة، ونموذج لا يمكن تعميمه.

واضافت حنان مطاوع : بالتأكيد كنت أرغب في تقديم هذا اللون منذ سنوات، بالإضافة إلى أنني كنت أريد أن يكون العمل الذى أقدمه بجانب “سره الباتع” مختلفا تماماً.

مسلسل وعود سخية، بطولة حنان مطاوع ونور محمود وسلوى خطاب، إخراج أحمد حسن ومن تاليف أحمد صبحي، ويتم عرضه علي مجموعة قنوات صدي البلد، ومجموعة قنوات النهار والقاهرة والناس.