عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حنان مطاوع: كنت أرغب فى تقديم اللون الشعبي قبل سنوات من "وعود سخية"

حنان مطاوع
حنان مطاوع

كشفت الفنانة حنان مطاوع عن سر حماسها لمسلسل “ وعود سخية ” ، لتخوض من خلاله الماراثون الرمضاني الحالي.

وقالت حنان مطاوع فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : لعل اختلاف الدور هو الذى حمسني للعمل، فقد أحببت الشخصية للغاية، خاصة أن بها تحولات عديدة، فشخصية "سخية " تركيبة مختلفة، إذ إنها  شرسة وصعلوكة إلى درجة ما، وعندما تعرضت إلى الظلم، كان رد فعلها في غاية الصعوبة، ولكنها في النهاية تركيبة شاذة، ونموذج لا يمكن تعميمه. 

حنان شوقي عن هالة صدقي : بلدوزر حطم كل واحد يوقف قصاده

حنان مطاوع: هذه المواقف جمعتني مع أهل بولاق والحطابة في تصوير "وعود سخية"

واضافت حنان مطاوع : بالتأكيد كنت أرغب في تقديم هذا اللون منذ سنوات، بالإضافة إلى أنني كنت أريد أن يكون العمل الذى أقدمه بجانب “سره الباتع” مختلفا تماماً.

مسلسل وعود سخية، بطولة حنان مطاوع ونور محمود وسلوى خطاب، إخراج أحمد حسن ومن تاليف أحمد صبحي، ويتم عرضه علي مجموعة قنوات صدي البلد، ومجموعة قنوات النهار والقاهرة والناس.

وعود سخية حنان مطاوع أحمد حسن الفنانة حنان مطاوع سلوى خطاب مسلسل وعود سخية سره الباتع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

240 جنيها مرة واحدة.. مفاجأة في أسعار الذهب عيار21 الآن 6 رمضان

الفراخ تتراجع عن 60 جنيها لأول مرة|انهيار أسعار الدواجن الآن والبانيه مفاجأة

بعد الحادث المروري المروع.. رسالة عاجلة من السعودية للمعتمرين

هدوء ما قبل العاصفة| الأرصاد تحذر من طقس اليوم ..أمطار وتقلبات

20 قرارا نهائيا بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023

بزيادة 15%.. السبت موعد صرف معاشات أبريل 2023| احسب هتقبض كام

كذب وافتراء.. خالد الغندور يثير الجدل بمنشور عن مباراة الأهلي والهلال

سورة بعد الفجر ثوابها يعادل قراءة القرآن كله 10 مرات وبها يستجاب الدعاء

ترشيحاتنا

الأرصاد: ارتفاع الحرارة مؤقت وعودة الانخفاض مجددا في هذا التوقيت

هل يجوز تجسيد شخصية الإمام الشافعي في الأعمال الدرامية؟.. خالد الجندي يجيب

الليلة.. الأهلي يواجه سموحة والزمالك يصطدم بالطلائع في ثاني جولات نصف نهائي دوري الطائرة

إجابة ثعبانية.. مدرب صن داونز يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي معه لخلافة كولر

بطريقة سهلة وبسيطة.. اعرف كيف قدرت دار الإفتاء قيمة زكاة الفطر

أمن القاهرة يضبط المتهم بترويج منشطات مهربة جمركياً عبر "الفيس بوك"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حنان شوقي عن هالة صدقي : بلدوزر حطم كل واحد يوقف قصاده

بثمن زهيد.. طريقة عمل برسيل جل في البيت زي الجاهز

أمريكا.. دخول طالب العناية المركزة بعد اعتداء وحشي من زملائه

ترى جثتك فوقك.. تفاصيل مرعبة لمحاكاة الموت باستخدام الواقع الافتراضي

فيديو

لابس جاكيت حريمي.. تبادل السباب والاتهامات بين شذى وحسن شاكوش

نهاية مارس.. العالم الهولندي هوجربيتس يحذر من وقوع زلزال ويؤكد صحة توقعاته

نهي العمروسي: شوفت أحلي رقص بلدي فى السجن..وكانوا بيقولولي عنبر الاعدام عايزك

نهي العمروسي: شعرت بالصدمة بعد معرفتي بزواج ابنتي سرا..وأخطأت في تربيتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان ومعركة الوعي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الكتيبة 101

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دولة ما بعد الستين

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: قطب الأقطاب وكهف أمن الطلاب

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

اﻟﻤﺰﻳﺪ