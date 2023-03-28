مسئول أوكراني: مهمتنا إرهاق القوات الروسية في باخموت

قال الجنرال أولكسندر سيرسكي، قائد القوات البرية الأوكرانية، إن المهمة الرئيسية لقوات الدفاع الأوكرانية في قطاع باخموت "شرقي أوكرانيا" تتمثل في إنهاك القوات الروسية وإلحاق خسائر فادحة بها.

وأضاف القائد العسكري أن الروس يحاولون تركيز جهودهم على محور باخموت في محاولة لتطويق المدينة والاستيلاء عليها.

وتتصدى القوات الأوكرانية لهجوم شنته القوات الروسية على باخموت منذ صيف العام الماضي وزادت حدته مؤخرا.

وأشار الجنرال الأوكراني في مقطع مصور: "من اليوم، مهمتنا الرئيسية إنهاك قوات العدو وإلحاق خسائر فادحة بها، وسيخلق ذلك الظروف اللازمة للمساعدة في تحرير الأراضي الأوكرانية وتسريع انتصارنا".

وتحاول روسيا الاستيلاء على باخموت مما يسهل السيطرة الكاملة على إقليم دونباس الحيوي والغني بالثروات الطبيعية.

وتسعى أوكرانيا لتغيير المعادلات على الأرض من خلال الإعداد لهجوم في الربيع الحالي تستعيد من خلاله مساحات خسرتها في شرق البلاد.