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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة تربح 3 مليارات جنيه وسط تباين أداء المؤشرات

صدى البلد

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف الأسبوع، وسط تراجع مؤشرا الرئيسي والشركات الصغيرة والمتوسطة، فيما ارتفع مؤشر إيجي إكس 100، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.027 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 15906 نقطة، فيما صعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 2752 نقطة.

 زاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 18978 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 6549 نقطة.

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 2804 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 4197 نقطة.

 

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