حتى لو معملتش مجهود.. 4 أسباب غير متوقعة لشعورك المستمر بالتعب

أصبح التعب أكثر شيوعًا فقد يدعي حوالي 20٪ من الناس أنهم دائما ما يشعور بفقدان الطاقة والتعب فليس فقط المستويات العالية من التوتر هي التي يمكن أن تقودنا إلى الشعور بالنعاس والتعب طوال اليوم. 20٪ -60٪ من الحالات ناتجة عن مشاكل جسدية وليست عقلية ، وكثير منها ليس من السهل اكتشافه.إليك وفقا لموقع برايت سايد 5 أسباب غير متوقعة لشعورك بالتعب

1. تستهلك الكثير من الكافيين

للقهوة تأثير كبير على نومنا فقد يرتبط شرب الكثير من القهوة بشكل مباشر بالقلق أثناء الليل بالإضافة إلى زيادة الاستيقاظ ليلاً ، وبالتالي تقليل إجمالي وقت النوم.

بالإضافة إلى ذلك ، يكون بعض الأشخاص أكثر حساسية لتأثيرات الكافيين على النوم. لذا ، إذا لاحظت أي شيء من هذا القبيل ، فحاولي تقليصه ومعرفة ما إذا كان يساعد في تحسين نومك ومستويات الطاقة لديك.

2. عدم شرب كمية كافية من الماء

أن تكون رطبًا يعد أمر بالغ الأهمية للحفاظ على مستويات الطاقة فإذا لم نشرب كمية كافية من الماء ، فسوف نشعر بالتعب أكثر فأكثر ، وستنخفض قدرتنا على التركيز بشكل كبير يؤثر الجفاف على أجسامنا بأكملها ، مما يؤثر أيضًا على دورات نومنا

3. عدم وجود ما يكفي من الحديد في نظامك الغذائي

يسبب فقر الدم ، والذي قد يكون السبب الرئيسي لشعورك بالتعب الشديد. نقص الحديد في الدم يمنع الجسم من إنتاج كمية كافية من الهيموجلوبين . ومع ذلك ، لا يمكنك الجزم بما إذا كنت لا تخضع لفحص الدم. في بعض الحالات الشديدة ، يمكنك معرفة أن لديك نقصًا في خلايا الدم الحمراء الطبيعية إذا كانت بشرتك شاحبة جدًا مقارنة بالجلد الطبيعي.

إذا أصبح التعب طبيعيًا إلى حد ما لفترة طويلة جدًا ، فقد حان الوقت لزيارة الطبيب. إذا لم يكن هناك ما يكفي من الحديد في نظامك الغذائي ، فغيّري نظامك الغذائي وتناول المزيد من السبانخ واللحوم ، وكذلك تناول مكملات الحديد المختلفة . سوف يساعد بالتأكيد!

4. قصور الغدة الدرقية

يعد قصور الغدة الدرقية مرضًا شائعًا جدًا يحدث هذا عندما لا تنتج الغدة الدرقية ما يكفي من هرمون الغدة الدرقية ، الذي يتحكم في عملية التمثيل الغذائي لدينا. لهذا السبب عندما تكون مستوياته منخفضة ، قد نشعر بالتعب ، ونعاني من زيادة الوزن ، ونشعر بالبرد طوال الوقت.